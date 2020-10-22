【歐聯】盧卡古起孖國際米蘭逼和慕遜加柏　杜林仔妙計進入聖西路

倘若遇上「無人識你喎！」的情況，手頭上又沒有證件或文件證明身份，怎麼辦？ 效力慕遜加柏的馬古斯杜林進入聖西路球場時被球場工作人員要求證明身份，該名「名將之後」巧妙地化解尷尬場面，並順利進入球場。 主場的國際米蘭憑盧卡古梅開二度，在主場力保不敗，最終與慕遜加柏打成2：2平手。

效力德甲慕遜加柏的馬古斯杜林（Marcus Thuram），今季首度在歐聯舞台上亮相，早前與主帥馬高路斯一同出席賽前記者會，卻出現極尷尬的一慕。

縱然馬古斯杜林是法國名將杜林之子，甚至曾經是法國U21的代表，但他在意大利並非人人認識。當「杜林仔」戴着口罩試圖進入聖西路球場，工作人員不認得他，要求他出示有關的證明文件，惟他手頭上沒有任何文件。

小杜林急中生智，唯有拜託「全能的Google大神」，立即拿出電話上網尋找自己「馬古斯杜林」的名字，並拉下口罩讓工作人員辨識，幸好該名工作人員最終放行。

馬古斯杜林首次在歐聯舞台上亮相。（Getty Images）

慕遜加柏官方Twitter一度上載「無人識你喎！」的一幕，及後卻急急刪Post。小杜林雖然遇上小插曲，他仍然趕得上記者會，表示有機會在歐聯賽場上亮相是夢想成真。

馬古斯杜林以正選身份鬥國際米蘭，得以實現自己多年的夢想，該名23歲法國翼鋒的歐聯地標戰發揮不俗，即使未有貢獻入球或助攻，依然為球隊博得一個12碼，在防守上同樣落力，兩次成功攔截及3次搶截成功。

身高達193厘米的馬古斯杜林，在場上份量十足，不時需要多過一名球員「招呼」他。（路透社）

歐聯周三晚分組賽戰果：

+ 2 + 2 + 2

在聖西路球場主場出戰的國際米蘭，先由盧卡古在混戰中近門建功，慕遜加柏及後由賓斯拜尼（Ramy Bensebaini）12碼中鵠及莊拿斯荷夫曼（Jonas Hofmann）各建一功反超前，主隊的盧卡古完場前近門得手，90分鐘助國米追成2：2平手，最終握手言和各得1分。

國際米蘭去季在歐聯分組賽得第3名轉戰歐霸，盧卡古自尾二輪分組賽起，直至歐霸盃決賽亦有進帳，今仗梅開二度使他的連續入球走勢延續，跨季9場歐洲賽合共攻入11球。

盧卡古今仗梅開二度，助國際米蘭逼和慕遜加柏外，更連續9場歐洲賽有進帳。（路透社）

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