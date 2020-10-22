歐鎧淳驚訝女性運動參與度低　盼身體力行感染女生動起來

「凝動香港體育基金」今日正式委任香港女飛魚歐鎧淳與劍擊代表江旻憓成為凝動大使，鼓勵青少年及兒童每日參與一小時中高強度運動。歐鎧淳坦言對小孩子運動量不足感驚訝，盼能推廣香港人從小培養運動習慣。

繼游泳港將方力申及蔡曉慧後，28歲的歐鎧淳在月初榮膺傑青泳手，今日她再獲委任為凝動大使，江旻憓則因訓練未能出席，她透過錄影影片表示盼能以大使身分，身體力行感染更多人做運動。

歐鎧淳認為女生參與運動比男生需要勇氣和支持，希望能感染更多女生運動。（歐嘉樂攝）

凝動今日在發布會上公布「SportsHour 中小學生運動參與時數研究計劃」研究結果，研究顯示達標女生的平均運動時數比達標男生低3倍，且年齡與運動參與時數有成反比的趨勢，由15歲開始驟降。

歐鎧淳坦言對數字感到驚訝，「香港在運動文化上是較差，我覺得是人大了，中大學、出來社會後，想減肥才做運動，反而在腦部發展、最需要運動的時間卻欠缺運動，本末倒置了。」

國際游泳聯賽（ISL）上周在匈牙利展開，已奪得東京奧運資格的歐鎧淳稱對賽事陸續重啟感樂觀。（歐嘉樂攝）

女生的體育時數比男生較低，她認為女生參與運動依然需要更多勇氣和支持，特別是青春期的身體變化，或會讓女孩對運動卻步，「為4征奧運的女性運動員，會繼續做好運動員本份，以行動感染更多女生享受運動。」

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大會邀請了凝動學員分享疫情下運動習慣被影響。（歐嘉樂攝）

作為香港3項個人長池紀錄保持者，包括去年在100米背泳破紀錄兼東奧達A標，明夏成為首名4征奧運的港隊泳手，她坦言運動有不同層面，不一定要把運動量提升到精英運動員層次，不要覺得「運動是辛苦」。她表示成為凝動大使後，想把重心放在小朋友上，讓他們從小培養運動習慣，享受運動。

雷雄德博士（左）表示兒童及青少年最好每日能做一小時中等至強度體能運動。（歐嘉樂攝）

明年將出戰東京奧運的她，透露11月將正式重投訓練備戰，她坦言2020年疫情爆發下，所有計劃和部署都被打亂，本來在澳洲備戰東奧的她年初亦急忙返港，今年內也沒有確實計劃。她笑言想念比賽，閉門與館內賽的氣氛是比不上的，「睇返相都覺得好開心。」