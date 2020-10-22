歐聯│C朗拿度續呈陽性反應　祖雲達斯王牌或無緣鬥巴塞球王美斯

祖雲達斯的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前確診新冠肺炎，最新一輪檢測繼續呈陽性反應，將要繼續隔離，或許未必能於香港時間10月29日深夜主場對巴塞隆拿一戰復出，與美斯（Lionel Messi）的夢幻對決或許要等到12月才會上演。

C朗於10月中國際賽檔期確診新冠肺炎，當時外界仍對祖雲達斯鬥巴塞隆拿的「球王之戰」可於10月29日上演，但西班牙《馬卡報》周四（22日）透露，這名葡萄牙球星在新一輪測試仍得陽性反應，能否趕及這場萬眾矚目大戰復出成疑。

據歐洲足協（UEFA）的衛生指引，球員如果確診，需要在賽事舉行前一周檢測出現陰性反應，才可被編入大軍名單。縱使葡萄牙報章《Correio da Manha》指C朗今次檢測的病毒含量甚低，但報告最終仍是陽性反應，故時間上C朗未必可以趕及。

C朗近日上載新造型照片。（instagram @cristiano）

【C朗染疫時間線（按圖放大）】

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祖雲達斯或要求UEFA特事特辦

意國傳媒相信，祖雲達斯會要求UEFA，在賽前24至48小時再為C朗做病毒測試，期望屈時C朗已經痊癒，獲准在這場「球王之戰」中上陣。不過，這要視乎UEFA會否答應。

雖然因受新冠肺炎困擾，但C朗未有出現任何病徵，又於社交網站上載自己的操練的照片及短片，近日更Post新「光頭」Look照片。不過，C朗的照片全非自拍，未知他在家隔離是否做足一切措施。

C朗確診未有出現病徵。（）

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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C朗衝關不停被狙擊

事實上，C朗在處理自己確診一事上亦備受抨擊，當葡萄牙擊敗瑞典一仗後，C朗乘搭小型飛機如常返回意大利都靈，當他抵達機場時已有救護車及工作人員等候。祖雲達斯方面證實得到葡萄牙當局批准，才讓C朗離開葡萄牙，但此舉依然惹起不少爭議。

C朗乘搭小型飛機返回意大利，此舉再度惹來爭議。（路透社）

C朗「衝關」事跡一籮籮，早前曾經無視球隊安排入住隔離酒店，當C朗兩次拭子測試呈陰性後，便「拉大隊閃人」向葡萄牙國家隊報到。

意大利體育部長施巴達科達（Vincenzo Spadafora）接受當地電台訪問時，直言C朗有可能違反意大利的衛生守則，「我相信C朗已違反意大利的新冠肺炎禁令，事關他需要先得到衛生部門的批准才可入境。」祖雲達斯隨時護短，指得到衛生部門的批准才成行。

【確診C朗大陣仗返回意大利（按圖放大）】

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