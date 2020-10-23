【歐霸】阿爾克馬爾殘陣造訪拿玻里　克服新冠肺炎一球挫拿玻里

皇家馬德里主場鬥受新冠肺炎影響的薩克達，竟然爆冷以2：3落敗。在歐霸賽場上，荷甲的阿爾克馬爾與薩克達有相同的遭遇，多達13名球隊確診染疫，卻在將士用命下作客以一球擊敗拿玻里。 另一支出戰歐霸的燕豪芬，雖然葛斯連續兩場建功，惜球隊以1：2不敵格蘭納達。

歐洲賽在疫情新常態下重開，烏克蘭的薩克達早前多名一隊球員確診染疫下，如常造訪馬德里出戰歐聯分組賽，卻爆出冷門以3：2擊敗皇馬。

荷甲的阿爾克馬爾遇到類似的問題，賽前的病毒測試發現13名球員呈陽性反應，大大影響阿爾克馬爾的戰力，並從青年軍提升多名球員出戰作客拿玻里的歐霸賽事，年僅20歲的日本小將菅原由勢同樣正選上陣。

阿爾克馬爾十多人染疫，日本小將菅原由勢臨危正選上陣。（路透社）

歐霸焦點賽事戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

主場的拿玻里迎戰殘陣應戰的阿爾克馬爾，全場佔盡攻勢，錄得20次攻門其中6次中目標及73%的控球率，全場控制戰局，前鋒奧森漢（Victor Osimhen）上半場起腳得手惟越位在先，及後梅頓斯的熨射僅僅出界，惜遲遲未能打開缺口。

阿爾克馬爾全場僅得兩次中目標攻門，菅原由勢直線傳給史雲遜（Jonas Svensson）落底傳中回後，丹尼迪域（Dani de Wit）撞射入網，攻入全場唯一入球，最終阿爾克馬爾天殘地缺下一球力克拿玻里。

阿爾克馬爾大部分時間被捱打，最終一球擊敗拿玻里。（美聯社）

拿玻里領隊加度素直言球隊對勝利不夠渴求，加上對手的決心十分堅定而導致落敗，「我們不應在今仗落敗，球隊的攻勢就像向對手隔靴搔癢，一直未能取得入球。對方（阿爾克馬爾）多名球員患新冠肺炎而缺陣，使他們更有決心，球員們更加積極地防守，使我們吃盡苦頭。」

拿玻里主帥加度素不滿球隊表現，並指麾下決心不及對手。（美聯社）

葛斯連續兩場入球卻功虧一簣

另一支出戰歐霸的荷甲球隊燕豪芬，主場對西班牙的格蘭納達，馬里奧葛斯（Mario Gotze）在上半場末段無人看管下，禁區內勁射破網先開紀錄，加盟燕豪芬以來連續兩場有進賬，惜球隊未能笑到最後。格蘭納達先由38歲老將佐治摩連拿（Jorge Molina）追成平手，及後達雲馬捷斯（Darwin Machis）妙射建功，最終以2：1反勝燕豪芬。

飛燕諾作客克羅地亞的薩格勒布戴拿模，在下半場中段十人應戰下，與對手全場互無紀錄，握手言和。