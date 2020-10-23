【納比榮休】贏盡世界盃歐聯亞冠　挑戰足球界一大難題失敗告終

聯賽、歐聯、世界盃，連亞冠都有，有什麼任務比以上種種更難？ 意大利名帥納比去年底離開中國國家隊後未有新職，昨在電台訪問中宣布結束35年教練生涯，不會再執教鞭。回顧「銀狐」悠悠教練歲月，足跡遍歐亞，球會與國家隊都「爆機」，生涯最後一站卻不歡而散。

72歲的納比（Marcello Lippi）昨日（22日）在意大利電台Sportiva訪問，被問及自己的去向時坦言已經收山，「我確實已完成教練生涯，夠了」，又說放下教鞭不等於離開足球，「或許我勝任其他位置，不過最快要到明年春天」。傳奇教頭，瀟灑告別。

納比（右二）仍不時現身意大利球圈，圖為5月出席活動與派路（右一）同場。（Getty Images）

納比的球員時代司職後衛，成就未算特別。1982年退役時34歲，回到母會森多利亞由低做起，擔任青年軍教練，85年在低組別球隊龐迪德拉（Pontedera）擔任教練，及後帶領過阿特蘭大及拿玻里，其中93-94年球季助拿玻里取得歐洲足協盃資格後，翌季過檔班霸祖雲達斯，步上頂級教頭之路。

納比在祖雲達斯建功立業，成為飲譽國際的教頭。（Twitter）

祖雲達斯在納比帶領下，奪得意甲及意大利盃雙料冠軍，以及95年足協盃亞軍。接下來的一季，祖雲達斯在意甲屈居AC米蘭之後，但在歐聯靠着迪比亞路、迪甘斯、干地、拉雲拿利等名將，決賽藉互射12碼擊敗阿積士，奪得球會第2次歐聯冠軍。祖雲達斯在納比麾下經歷輝煌，兩次任期立共奪得5次意甲冠軍。

吸一口雪茄，「銀狐」與意大利登上世界之巔。（Getty Images）

重視團隊精神，講求服從戰術、球員互為一體，納比有其執教哲學，戰術上亦靈活變動，尤其在防守方面，訓練球員壓逼或陣地戰，盯人或聯防，都有出色效果。轉戰意大利國家隊，踏上執教生涯高峰，2006年組成一支攻守兼備且韌力十足的球隊，在世界盃準決賽與主辦國德國鬥到加時完場前連下兩城，復於決賽藉互射12碼而四奪世界盃。

意大利2006年世界盃冠軍隊成員近况：（按圖放大）

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完成兩任意大利國家隊任期，納比轉戰中國，執教廣州恒大不僅在中超3連霸，更於2013年領軍首奪亞冠盃。有名氣有實績，教練生涯「打爆機」，額外關卡是一條13億人不解的難題：中國國家隊。

廣州恒大重金禮聘，由納比帶領下完成任務，稱霸中國亦稱霸亞洲。（Getty Images）

2016年10月，中國在世界盃外圍賽12強賽，分組包尾。納比上任後戰績大有改善，但未足取得世界盃入場券。納比麾下的中國國家隊雖見進步，但面對日本、韓國及西亞球隊，仍然長處下風，去年1月年亞洲盃8強被伊朗淘汰。

13億人之中找22個能踢球的，原來很難。（Getty Images）

【「銀狐」的執教生涯】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

納比在亞洲盃後辭職，幾個月後重掌中國隊。常問道「13億人找不出22個能踢球的人」，納比決定向13億人之外尋求答案。「銀狐」第二度任期，中國出現首批歸化球員，冀快速提升實力，爭入2022年世界盃。縱有入籍兵助拳，中國隊在外圍賽次圈分組賽又公認抽到好籤，對菲律賓兩無紀錄，接着更負敘利亞。納比在賽後記者會把麾下彈到一文不值，「沒有魄力，沒有拼勁」，更直言不是來中國「搶錢」，為落敗負起全責而辭職。

一年過去，即場離開職場，成為納比執教生涯最後一幕。

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