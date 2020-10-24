【英超】列斯聯破維拉金身　班福特戴帽圍困中找到入球「私家路」

任何球賽，只要見列斯聯有份出現，你就知道，這場賽事多數變為很快、很多射門，和很刺激。 英超今輪早場，列斯聯作客全勝之師阿士東維拉，保持快速行軍、大膽進攻，下半場接連得手。協助列斯升班的班福特盡展射術，大演帽子戲法，讓列斯輕勝3：0，埋齋一球極為精彩。

列斯今仗有中場加雲菲臘斯（Kalvin PHILLIPS）因傷缺陣，無阻他們一貫高速行進的踢法。維拉亦非善類，開季4戰全勝，信心十足。兩軍大開大闔，後防空位頗多，上半場射門多而欠準繩，合共15次射門只得3次中目標。列斯的洛迪高摩連奴（RODRIGO Moreno）射門被擋走後，25分鐘基亞利殊幾乎為維拉先開記錄，惟射門被在艾寧（Luke AYLING）在白界上解圍。列斯在42分鐘又有班福特（Patrick BAMFORD）錯失大好機會，接應傳中近門射斜。兩軍上半場無交收，戲肉下半場出現。

基亞利殊幾乎為維拉先拔頭籌，被艾寧護空門，門線技術判定「未入晒」。（Getty Images）

全場反客為主，控球與傳送都佔優的列斯，靠一次從後場底線開始的組織開記錄。合共6腳傳送，雖然其中一腳被維拉球員擋一擋，但足以瓦解維拉防線，讓洛迪高摩連奴在禁區左路施射。班福特趁達米安馬天尼斯（Damian Emiliano MARTINEZ）擋出不遠，衝前「執雞」，55分鐘領先。

班福特執死雞，揭開「戴帽」序幕。（Getty Images）

第一球講走位醒目，第二、三球則盡現班福特的射術。基列治（Mateusz KLICH）從中圈引球推進，傳送到娥眉月的班福特。他修正至面向龍門，其時前方已有安斯干沙（Ezri KONSA）趕到，他把握干沙尚未緊貼，面前出現的「私家路」，突然左腳燙射，球正好穿過干沙與後方的泰朗明斯（Tyrone MINGS），直飛近柱上角，馬天尼斯只有目送皮球彈楣底入網。列斯在67分鐘領先兩球。

左腳足踝看似「扭到變形」，班福特射入第2球。（Getty Images）

【班福特入球「私家路」】（按圖放大）

第三球又是列斯的拿手好戲，從門將開始用7腳傳送交到12碼點的班福特。他今回被四名維拉球員前後左右包抄，四面楚歌下再次找到「私家路」。他稍稍向右橫移，牽引明斯，突然左腳「唔拉弓」，擺腳腕一記燙射，直飛遠柱上角，馬天尼斯鞭長莫及。兩軍下半場開放進攻，合共射門24次，其中列斯17射8中，74分鐘奠定3：0勝局。

違反限聚令？班福特面對4人包抄，一樣入得。（Getty Images）

【列斯第3個入球8腳完成】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

班福特出自諾定咸森林青訓，曾是典型「出租車」，2012年加盟車路士從未為「藍戰士」上陣，6度外借國內球會，至2017年轉會米杜士堡。2018年轉投列斯聯，經歷重傷，今季重踏英超，似乎脫胎換骨。他首次在英超大演帽子戲法，出道以來則第2次。事有湊巧，首次戴帽在2018年2月英冠為米杜士堡上陣，3度射破列斯大門。領隊比爾沙賽後對他讚不絕口，「他為球隊犧牲很多，亦慷慨，有此進展全賴他自己努力」。

有禮物，「戴帽」足球屬於班福特。（Getty Images）

談到列斯，總有很多經典名字。班福特今仗大演帽子戲法，是列斯第9人在英超「戴帽」，上一人是2003年4月的維度卡。此外，他開季狀態大勇，6仗英超入6球，上一名列斯射手有如此表現，已是1992-93球季的簡東拿。

【列斯作客大勝維拉】（按圖放大）

英超第6輪直播賽程（按圖放大）