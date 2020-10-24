【英超】ViuTV免費直播曼城作客韋斯咸　迪布尼重投操練有望復出

未開季已受傷兵問題困擾的曼城，領隊哥迪奧拿漸漸看見曙光。 防線與鋒線上的主力，逐漸回復操練。月中受傷的中場大腦奇雲迪布尼，能否趕及今晚作客韋斯咸？向來說話充滿「玄機」的哥帥，在賽前記者會賣關子：「你聽日咪知」。（ViuTV 99台/NOW611、621台晚上7：30直播）

曼城未開季已經殘陣，前、中、後都有「十字軍」。殘陣開季，場外傷兵復元，場內又有球員受傷，一度沒有正選前鋒。迪布尼戰罷月中國際賽後又掛免戰牌，幸而近日與兩名中堅拿樸迪及尼敦阿基已經復操。哥帥在賽前記者會回應3將能否悉數上陣，未有斷言：「有啲會有份踢，有啲冇份，你聽日咪知。」

曼城曾經無鋒可用 17歲新丁都要坐後備頂檔

迪布尼出得未？哥帥答完等於無答。（Getty Images）

曼城近5次在聯賽和足總盃作客韋斯咸都奏凱，但韋斯咸經歷上輪奇蹟逼和熱刺3：3，士氣大振。哥帥亦稱「往績只供參考」：「韋斯咸球員有質素，對熱刺踢得很好。他們不僅在最後一刻逼和，落後3球亦堅持自己的風格。他們狀態很好。」

「耶穌仔」要養傷至下個月，前線有賴老將阿古路攻堅。（Getty Images）

「藍月亮」現時已有阿古路提早復出，只餘加比爾捷西斯、班捷文文迪及費蘭甸奴仍未康復。而他們將於7日內連續3仗作客，今仗之後，下周歐聯作客馬賽後，下輪聯賽亦要作客錫菲聯。而今仗賽前出現小插曲，曼城大軍乘坐的飛機防滑系統出現問題，需要在跑道較長的機場降落。大軍結果要轉到距離原定機場30哩外的機場降落。

莫耶斯帶領的韋斯咸，漸入佳境。（Getty Images）

韋斯咸一仗在81分鐘起力追，結果憑蘭仙尼最後一擊射出「世界波」，作客驚險逼和熱刺。球隊開季兩戰皆北，但近3仗已經反彈，不僅取得2勝1和，而且合共射入10球。他們在轉會窗從賓福特借用的阿爾及利亞前鋒賓華馬（Said Benrahma），有機會首次列入大名單。領隊莫耶斯強調不會操之過急，「英冠上來的球員，我不會急進，在適當時候自會給予機會」。

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