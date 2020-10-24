【英超】英格蘭國腳當打之年回復自由身　公園加操等待新東家

曾經是英格蘭中場新希望，韋舒亞如今淪落到無班落。國腳回到凡間，仍未死心。 韋舒亞堅持在公園練波，保持狀態，只求重上戰線，希望不會在球迷的記憶中悄悄消失。他強調會捲土重來，而且不論在國內或國外落班，必會諮詢「人生導師」。

「新加斯居尼」曾經掛在韋舒亞的跟前，近年的綽號變成「煙剷」、「小煙槍」，以至「韋煙王」。吸煙危害健康，對足球表現影響多大，因人而異。困擾韋舒亞的生涯，除了煙，還有傷患。

長年受足踝舊患困擾，兩年前離開成名地阿仙奴，轉投倫敦另一球會韋斯咸，足踝開刀之後又到鼠蹊受傷。兩季「鎚仔幫」生涯，聯賽加盃賽合共上陣僅19場，今季開季不久，提前中止合約，變成自由身。

韋舒亞在聯賽盃對侯城上陣後，決定提早結束合約，回復自由身。（Getty Images）

回復自由身 公園練跑無波踢

其實，他才28歲。曾經代表「三獅」出戰世界盃，今天變成業餘球員，邊尋找新東家，邊保持狀態，跟朋友在住所鄰近的公園練習。他接受《BBC》訪問透露：「那公園我在休季都會使用，朋友獻出時間伴我不斷練跑。如今我需要與球員合作，埋身操練讓身體適應」。

韋斯咸兩季時間，傷多過踢，只在聯賽盃入過1球，聯賽則有1次助攻。（Getty Images）

傷患困擾努力恢復 完全沒有機會

韋舒亞與韋斯咸於18年簽下3年合約，選擇早一季結束，皆因不受重視。他今季只嘗於聯賽盃上陣，聯賽「後備都冇」，決定離場：「你知道就算訓練表現多好，都無機會上陣，最消耗自信。就算其他球員表現如何，甚至輸0：3，你都無機會。我不想留在這樣的環境。」他又稱過去幾季都受傷患纏繞，但再努力担升狀態，仍然得不到機會，「那時正在護級，我可以理解球隊為先，但來到開季，情况如一」。

恩師雲格沒有離棄韋舒亞，樂意討論前途問題。（Getty Images）

逆境有「爺爺」幫手 恩師提供就業諮詢

美其名叫「自由身」，現實是失業大軍。韋舒亞沒有放棄足球，正在物色新球會。正值人生低潮，韋舒亞感激培養他出道的阿仙奴前領隊雲格，猶如擔任他的人生導師。「當我在韋斯咸，都跟他談過所有情况，他相當幫忙」，韋舒亞在前途危機上，亦然希望得到「智慧老人」的指導，「當有一些選擇在手，相信我會打電話給他，請他分析一下哪一個對我最好」。

2014年世界盃，韋舒亞披上英軍7號球衣。（Getty Images）

不急於落班 任何地方都可以

韋舒亞沒有定下限期，不欲操之過急。他強調不會奢想甫加盟便踢正選，明白要按部就班，適應訓練，融入球隊，後備到正選，「歐洲，或任何地方歡迎，只要是正確的地方和球隊」。曾經的英格蘭希望，希望從比賽中讓球迷記起他，「人人以為我已經30、31歲，因為我16歲出道吧。希望在新球會，一季上陣20-25場比賽，我覺得自己仍有力比賽，只待機會。」

2016年，韋舒亞仍有亮相歐國盃，亦是最後一次亮相國際大賽。（Getty Images）

【著名自由身球員】

英超第6輪直播賽程（按圖放大）