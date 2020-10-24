【新冠肺炎】拉舒福特倡延長免費餐一呼百應　阿蘇豪捐千個巨無霸

新冠肺炎禍延社會各階層，歐洲疫情反覆再爆發，回復正常生活，遙遙無期。 曼聯球星拉舒福特提出政府在休學及聖誕繼續派發食物券，雖被下議院否決，但民間一呼百應。曼聯隊友馬達大讚「福仔」的善舉，連曼聯宿敵利物浦的主帥高普，亦讚不絕口。

拉舒福特（Marcus Rashford）提出政府延長派發食物券計劃到明年復活節，惟在野工黨在周三下議院推動有關法案，遭否決，首相約翰遜（Boris Johnson）有份投下反對票。

拉舒福特（右一）繼續關注兒童貧窮問題，感動全國。（Getty Images）

官方不做，民間自發。拉舒福特沒有放棄，運用個人影響力，在社交媒體發起運動，呼籲餐廳在休學期提供免費餐。數天過去，利物浦與大曼徹斯特（Greater Manchester）的市長都同意善舉，而全國不少民間組織響應。他昨日在個人Twitter表示感激，坦言國內企業挺身而出，資助食物券計劃，令他驚訝，「無私、善良、團結，這是我認識的英格蘭」，又呼籲轉發一個標籤，讓他追蹤並轉推。民間有人響應善舉，用地圖標示全國各地有免費餐供應的地點，幫助市民。

拉舒福特不斷在Twitter轉發免費餐的資訊，並發文感謝民間鼎力支持。（拉舒福特TWITTER）

隊友桑馬達昨日談及「小隊友」，讚許拉舒福特場上場下都表現出色。「我們是足球員，訓練和出賽為先，但不代表沒時間兼顧其他事。有些人說他應該專注足球，我不認同。他可以一起做，我為他感到驕傲。」利物浦主帥高普在賽前記者會被問到拉舒福特的善舉，直言「令人非常鼓舞」，「球會之間對立，這些時刻足球員也是人，時刻保持團結。很多手執權力人士，沒有展現應有的領袖風範，而在艱難中成長的小伙子，沒有忘記自己的根」。

為善最樂，高普都讚。（Getty Images）

曾獲授勳的英球圈人士：

+ 3 + 3 + 3

拉舒福特在暑假開始前呼籲英國政府向150萬名來自低收入家庭的學童派發食物券，讓孩子享有免費食物獲政府接納，英女皇早前更向拉舒福特頒授MBE勳銜。

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蘇亞雷斯摸住嘴邊，關心兒童溫飽。（Getty Images）

疫症之下，有錢出錢。今季轉會到馬德里體育里的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯，參加國內著名連鎖快餐店的年度慈善活動，捐出4750歐元購買1000個巨無霸，捐贈首都蒙特維多附近城鎮的兒童聯賽及學校。阿根廷前鋒泰維斯去年亦在同一活動行善。