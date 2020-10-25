【英超】曼聯車路士和氣收場　林柏特不滿馬古尼逃過極刑

曼聯對車路士一戰0：0各得1分，和氣收場，比賽40分鐘卻出現一個極大爭議：藍軍一次角球機會，曼聯隊長哈利馬古尼與車路士隊長艾斯派古達正面交鋒，前者利用身材優勢泰山壓頂式解圍，後者痛苦倒地。 從慢鏡頭清晰可見，馬古尼從後向艾斯派古達箍頸，頸槌解圍之餘，還連消帶打令對手倒地。全世界也看見這一幕，VAR卻毫無表示。

車路士領隊林柏特當然憤怒了，「我認為那是明顯的十二碼。拉人是容許的，但箍頸是不可以的吧。」

他忿忿不平道，「我不明白為什麼VAR不花時間去審視，反正場邊也有顯示熒幕（讓球證細看），我認為如果球證去看的話，他會判罰十二碼。」

受害人艾斯派古達稱，「我感到頸部和肩膀被手臂包圍，球證可以作出判決，也有VAR。任何情況之下球證應作出主場決定，顯示熒幕用來輔助他。那是個50-50的情況，為什麼不花20秒去看一看？」

【馬古尼如何逃過極刑連環圖】（按圖放大）

卡雲尼首披紅魔戰衣

未能全取3分之下，車路士以6戰得9分暫時排第六位，成績強差人意。林柏特無奈道，「我們再看看吧」，認為疫情下延遲完季、再延遲開季，對所有參加歐洲賽球隊也有影響，「球員缺乏休息，我們也加入一些新球員。我不喜歡找藉口，但那是事實。」

說回今場比賽，雙方比起進攻，更專注在防守方面。同樣開季不算順利的兩隊，明顯以不輸波為大前題。曼聯收起普巴，費特正選上陣，夥拍麥湯米尼鎮守中場中路；車路士更排出3421陣式，簡迪、佐真奴雙防中，芝維爾和列斯占士任翼衛，前線只有迪姆華拿、夏維斯和佩列錫三人。

【曼聯VS車路士圖輯】（按圖放大）

主隊曼聯攻勢較為「入肉」，逼得車路士新加盟門將艾迪亞文迪三度撲救，惟最大威脅可能還是文迪本人上半場打算將皮球傳予隊友堤亞高施華時，誤將球踢向己方底線一幕。戰至58分鐘曼聯領隊蘇斯克查一次過換入普巴和卡雲尼，尾段再調入格連活特，惟依然未能打破車路士缺口。

只得1分之下，曼聯仍在英超聯賽榜下游徘徊，5戰2勝1和2負，以7分暫列第15位，唯一值得慶幸的是，球證走漏馬古尼的十二碼之下，避過奧脫福主場自1930年以來首次開季三連敗的窘況。

英超第6輪直播賽程（按圖放大）：