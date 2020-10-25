【荷甲】阿積士破紀錄狂勝13：0　19歲怪物級前鋒造8入球摧毀對手

周六（24日）晚上國際足球連場大戰：英超有曼聯鬥車路士、德甲也有「魯爾區打吡」多蒙特對史浩克04，但成為球迷熱話的，卻是一場毫不起眼的荷甲——芬洛對阿積士。 儘管剛在歐聯分組賽主場輸給利物浦、也大幅輪換，阿積士卻以13：0血洗對手，破盡紀錄。

從歐聯回歸荷甲應付不算太強的對手，阿積士主帥坦哈格（Erik ten Hag）一口氣在前線作3個輪換，當中包括今季仍未「開齋」的19歲新星拉辛拿查奧爾（Lassina Traore）。這名布基納法索前鋒上季已在荷甲上陣過9場，並取得2入球2助攻，但有誰料到他今場竟會交出驚人數據？

拉辛拿查奧爾年僅19歲，這場比賽能反映他的潛力嗎？（twitter）

早在半場前，拉辛拿查奧爾已攻入兩球，加上艾基倫甘及杜辛泰迪治各建一功，阿積士早已遙遙領先4：0。然而對芬洛來說，真正的災難在下半場才開始——51分鐘，中堅高姆領紅被逐，芬洛亦跌入無底深淵，全軍可說是毫無鬥志、任人魚肉，從54分鐘到65分鐘之間，阿積士連轟5球，將比數一口氣擴至9：0。

37歲的亨特拉爾後備上陣，不費吹灰之力就攻入2球。（twitter）

70分鐘，阿積士調入37歲老將亨特拉爾，儘管此子不算踢得積極，卻也在3分鐘之內輕鬆攻入兩球，利辛度馬天尼斯亦射入1球。到87分鐘，拉辛拿查奧爾攻入鎖定13：0的一球，個人交出5次入球、3個助攻，完成這場瘋狂的比賽。阿積士在今場比賽刷新了由他們保持的荷甲最大勝仗紀錄，舊紀錄為1972年阿積士以12：1擊敗維迪斯；同時也打破荷甲作客勝仗紀錄，舊紀錄為1960年阿積士作客10：1擊敗幸運薜達。

在社交網絡盛行的年代，球會admin即時更新賽況是指定動作。無論是阿積士或芬洛的twitter管理員，都為這場比賽大發勞騷（按圖放大）：

兩大焦點球員：拉辛拿查奧爾與雲施萊爾

今仗焦點球員拉辛拿查奧爾正是英超阿士東維拉翼鋒貝特蘭查奧爾（Bertrand Traore）的表弟，他早在2017年加入阿積士投資的南非球隊「開普敦阿積士（Ajax Cape Town）」，2019年獲阿積士開出一份3年半合約，正式加盟阿積士青年軍。

身高1.83米的拉辛拿查奧爾步大力雄，把握力出眾，全場9次射門獲得5個入球，交出5次關鍵傳送、轉化為3次助攻，表現獲足球數據網站whoscored.com評為10分滿分。雖然這場比賽情況特殊或未能完全反映查奧爾的實力，但對於近一年有不少主力離隊的阿積士而言，無疑值得寄予希望。

芬洛大敗，把守最後一關的門將雲施萊爾固然有責任，尤其0：5的一球「彈琵琶」更礙眼，但從比賽數據看來，這位29歲門將已然盡力。面對戰意盡失的芬洛，阿積士全場45次射門，意味平均每2分鐘就有一射，當中37次命中目標，若不是雲施萊爾有10次成功撲救，芬洛最終或要輸超過20球，難怪阿積士門將奧拿拿賽後在twitter向對方致敬。

阿積士門將奧拿拿（右）賽後安慰芬洛門將雲施萊爾，賽後亦在twitter上傳這幀照片，寫上「Respect（致敬）」。（twitter）

【比賽精華：芬洛 0：13阿積士】