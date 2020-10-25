【轉會】英國脫歐撼動英超轉會　足總勢推計分制　難簽非本土新星

英國自今年1月31日正式退出歐盟，並進入「脫歐過渡期」，暫時享有留在歐盟時的待遇，然而過渡期今年12月31日便會屆滿，多項政策將有轉變，足球行業包括英超亦面臨衝擊，首當其衝是明年1月重開的冬季轉會窗。 英格蘭足總希望借此機會修例，加強對本土球員的保護，但英超一直不願意讓步。英足總表明，若按照現有方案，將大大打擊英超球會低價簽入海外球員的優勢。

在現行政策之下，非歐盟成員國的外籍球員若要獲英國政府批出「工作證」（governing body endorsement）在英格蘭球隊工作，必需在所屬總會代表隊（國家隊）有一定上陣比率，這比率視乎代表隊的國際足協排名而介乎於30至75%之間。

在英國正式脫歐後，包括歐盟成員國在內的外籍球員要在英格蘭球會工作，理論上均需要申請工作證，英政府及足總一直銳意趁機收緊審核準則，以保護英格蘭本土球員，但經過逾兩年，一直無法與英超球會達成共識。

多間英國媒體包括《泰晤士報》、《天空體育》都報道，英格蘭足總主席格雷奇勒（Greg Clarke）周四去信各英超球會，促請各會在10月31日的「死線」前，接受足總提出、針對球會引入外地球員的方案。

英格蘭足總主席奇勒。（thefa.com）

「保本土」為大前題 拒球會簽入外地小將

奇勒在信中表明，政府要求足總在明年啟用的新方案中，要以保障英格蘭本土球員（Homegrown Players）為大前題，只容許「已可在最高水平站足」的外籍球員登陸英超，「主要是遏止一些年輕、未證明實力的外地球員到來。我們當然明白，球會若能趁成熟之前簽入他們，可以節省不少金錢。然而，若繼續容許這件事，對於本土球員的發展影響甚大。」

奇勒在信中進一步表明，方案是以英超球會低價簽入外地年輕球員的優勢，換取對本土球員的保障，「我們要將阻礙本地球員發展的『低質外地球員』拒諸門外，但可以保證，球會仍可簽入年輕、有質素的球員。」

現行政策下，每間英超球會要註冊至少8名「本土球員」——即現年21歲或以上、在16至21歲期間，有最少3年效力英格蘭聯賽系統中的球隊，曼聯青訓產品拉舒福特正是一例。（Getty Images）

「計分制」條件嚴苛 6年前的文尼也過不了關

報道指，足總目前的提案，是轉以「計分制」去決定球員是否可取得工作證，評分準則包括：轉會費、薪酬、球會上陣次數、球會表現、青年及成年國際賽上陣次數等。然而，英超球員認為提案中的準則過嚴，單計目前英超註冊的非本土球員中，就有4成（約120人）未能達到評分準則。

《利物浦回聲報》更指，若這方案在2014年已起用，當時沙迪奧文尼（Sadio Mane）亦無法由奧地利的薩爾斯堡紅牛轉會至英超的修咸頓，皆因奧地利聯賽本身評分較低，而文尼所代表的塞內加爾國家隊，評分亦屬較低一員。若方案最終落實，對於許多需量入為出、在較低水平聯賽發挖球員的球會而言，將是極大打擊。

英國傳媒報道指，以當年仍效力薩爾斯堡紅牛的沙迪奧文尼為例，就無法通過新方案下的工作證審批。（Getty Images）

另外，英超球會亦認為若然實行足總的方案，對於英格蘭球會並不公平，尤其近年部份英格蘭新星如查頓辛祖（Jadon Sancho）和祖迪比寧咸（Jude Bellingham）先後投奔德甲，若英超不能簽入背景相似的德國球員，並不公平。

英國足總此前曾提出將每隊英超球隊「本土球員」註冊的下限，由8人增至12人，以換取25人名單中其餘13人無需辦理工作證，但一直未能與球會達成共識。奇勒就在信中指，無論如何，新的轉會政策必然會大大限制英超球隊簽入歐洲球員，但若球會願意為「本土球員」讓步，仍可提供「途徑」去讓球會簽入歐洲以外洲份，包括美洲和非洲的球員，也可以考慮降低對球員批出工作證的評分要求，無奈搓商逾兩年，仍無法取得共識。

報道指，若英足總及英超賽會未能在10月31日前達成協議，將分別向英政府提交各自的方案。

多蒙特近年常以「低買高賣」手法簽入、出售球星，當中包括兩位英格蘭新星：