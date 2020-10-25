【英超】曼聯名將批球會管治無方　質疑收購雲迪碧克動機

曼聯英超主場與車路士互交白卷，48年來首次開季3戰主場不勝，5戰後得7分排第15。雖然仍是季初，但「紅魔」表現一般，令到曾效曼聯的艾拉（Patrice Evra）大發雷霆，狠批球會管治無方，才會令到曼聯未能複製過去的輝煌。

艾拉於本周曼聯對車路士的大戰為《天空體育》評述，賽後直言想終止與電視台的合約：「阿歷士山齊士曾表示自己加盟曼聯後，首次操練後就想終止合約。這亦是我想終止與《天空體育》合約的原因，（評述）是我的新職業，我是個正面的人，不想談及曼聯，因為真相傷人，而我深愛這球會。」

曼聯與車路士互交白卷，自1972年後首次開季3仗主場不勝。（Getty Images）

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為什麼會如此難過？艾拉直言「紅魔」表現不佳，後防更是「一團糟」，更建議收起隊長哈利馬古尼：「我們一直都在談論他應與誰拍檔，為何不討論將他踢出正選陣容？」艾拉指對車路士一戰，「紅魔」上下都令到球迷失望了。

艾拉（左）狠批曼聯管治無方。（Getty Images）

曼聯自傳奇領隊費格遜退役後，表現不復當年勇，屢次換師都未有好轉，過去兩季四大皆空，轉會上不停增兵，但沒有回報，今季以4000萬英鎊購入荷蘭中場雲迪碧克，艾拉質問：「我不是針對雲迪碧克，但為什麼曼聯要收購他？他幾乎每一場都只是在睇波，事實是我們根本不需要他。」

23歲中場雲迪碧克可出任進攻中場，但現時位置上已有波基斯費南迪斯，中場又有保羅普巴等球員，故聯賽一直捂任後備，聯賽盃才有正選機會，至今為曼聯上陣229分鐘，有一次入球及一次助攻。

「事實是我們不需要雲迪碧克。」艾拉說。（Getty Images）

艾拉認為需收起馬古尼。（Getty Images）

擔心曼聯將來 「需要掌摑很多人」

4000萬英鎊羅致一名後備，艾拉直指球會管理混亂：「有時外界會說『蘇斯克查不是救世主』，可能他是，亦有可能不是如此。不過，我們不知道會方運作，不知道他是否不過是『扯線公仔』。」

艾拉更直言曼聯上下都要清醒過來：「曼聯發生什麼事了？我不認同暴力可解決問題，但我認為需要掌摑會內很多人。」

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