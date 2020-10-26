【英超】李斯特城後備兵合力炮製致勝球　作客一球力克阿仙奴

英超兩支戰畢歐霸的球隊，阿仙奴主場迎戰李斯特城，全靠羅渣士的調動得宜，兩名後備兵一次配合炮製絕殺一球，傷癒傷出的華迪頭槌建功一箭定江山，李城作客一球力克兵工廠。

阿仙奴與李斯特城周中分別在歐霸盃分組賽全取3分，今仗聯賽兵工廠返回酋長球場硬撼李斯特城，主帥阿迪達派出隊長奧巴美揚﹑拿卡錫迪及巴卡約沙卡攻堅；李城方面，有傷在身的華迪先列後備，以哈維班尼斯串演單箭頭。

英超第6輪直播賽程（01美術製圖）

兵工廠在開賽早段已將皮球送入網窩內，施巴路斯開出角球，拿卡錫迪前柱跳頂頭槌入網，但格列沙加站在越位位置並封擋卡斯柏舒米高，球證判入球無效。阿仙奴在上半場不乏攻勢，比利連及拿卡錫迪等球員連番機會卻無功而還，兩軍在上半場互無紀錄。

阿仙奴在開賽早段「食詐糊」，眾將空歡喜一場。（路透社）

英超第6輪賽果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

阿仙奴在換邊初段即傳來壞消息，後防大將大衛雷斯傷出，由梅斯達菲後備入替。戰情繼續膠著，奧巴美揚中段一次左路傳中，比利連窩利抽射同樣未能射破卡斯柏舒米高的十指關。

大衛雷斯半場初段因傷退下火線，對阿仙奴防線打擊甚大。（路透社）

李城主帥羅渣士其後換入3名攻擊球員，當中包括射手華迪，戰至比賽末段，泰利文斯一次妙傳撕破兵工廠防線，同樣後備入替的安達（Cengiz Under）半單刀下不貪功橫傳予華迪，該名李城尖刀完成最簡單任務，輕鬆頭槌頂入，80分鐘打破僵局，錄得今季第6個聯賽入球，並為球隊射入全場唯一入球，最終李斯特城以一球力克阿仙奴。

有傷在身的華迪今仗化身「後備殺手」。（路透社）

李斯特城經歷聯賽兩連敗後止跌，今仗作客全取3分後，6戰4勝得12分繼續保持聯賽第4位；阿仙奴則以3勝3負暫列第10位。

華迪有傷在身只能先列後備，他與羅渣士賽前已有共識，在最後階段才上場「搏殺」，最終成為功臣。華迪再度成為球隊「救世主」，羅渣士對該名33歲的射手有讚無彈，「華迪的級數無庸置疑，是個世界級的前鋒，在每一場球賽也有能力入球，他在今仗未能攻入另一球有點失望。」

華迪入替隨即攻入致勝球，協助李城一球力克阿仙奴。（路透社）

另外一場周日深夜的英超聯賽，狼隊主場對紐卡素，雖然主隊射手魯爾占美尼斯比賽末段球不著地抽射建功，但最終未能笑到最後，積及梅菲（Jacob Murphy）回敬一記罰球扳和，兩軍最後打成1：1平手。