【英超】愛華頓不敗告終　安察洛堤轟判決不公　「紅牌是個笑話」

英超經過今輪聯賽後，再沒有不敗之師，連榜首氣勢如虹的愛華頓亦以兩球不敵修咸頓，雖然被打破不敗金身，但仍以得失球差力壓同市宿敵利物浦領群雄。 繼隊長史密斯高文因傷缺陣後，左閘迪治尼今仗因為一記粗野攔截直接領紅，主帥安察洛堤炮轟判決錯誤，力撐愛將並非存心傷害對手。

愛華頓開季4勝1和，創下近80年來最佳開局，相隔多年再嘗英格蘭頂級聯賽榜首滋味。今仗作客出擊，主隊修咸頓卻靠箭頭丹尼恩格斯（Danny Ings）上半場貢獻兩個助攻，由禾特普斯及阿當斯各建一功，打破「拖肥糖」今季的不敗金身。

愛華頓爆冷輸修咸頓失不敗金身 迪治尼從後踩人吞紅

恩格斯今仗沒有入球，但兩度造就隊友建功。（路透社）

英超第6輪賽果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

除了不敗紀錄被破外，球隊正選左閘迪治尼（Lucas Digne）下半場中段踩中獲加彼德斯，球證直接向他出示紅牌驅逐離場，面臨3場停賽，加上隊長史密斯高文上輪受傷，需要休息2至3星期，兩閘受傷對愛華頓的未來數仗部署甚有影響。

迪治尼踩中獲加彼德斯領紅逐格睇：

安察洛堤當然不認同球證的判決，維護迪治尼並非蓄意犯規：「迪治尼的紅牌是個笑話，他並沒有意圖傷害對方，或許一張黃牌較紅牌合適，因為不是粗野攔截。」

「肥安」直斥球證判決被上仗比克福特的犯規影響，對愛華頓作出不公的判決：「上周比克福特令雲迪積克傷出，或多或少影響今仗球證的判斷。這是一個不合理的判決，我們無論如何亦會提出上訴。對球隊而言，失去迪治尼3仗損失過於慘重。」

安察洛堤賽後轟球證受比克福特上周的事伴影響，對愛華頓作出不公平的判決。（路透社）

+ 3 + 3 + 3

今輪阿士東維拉及愛華頓先後落敗，令全數20隊英超球隊再無不敗之師，使聯賽形勢更加混亂。愛華頓落敗後仍以得失球差優勢力壓利物浦高踞榜首，阿士東維拉﹑李斯特城及列斯聯緊隨其後，在前5名中「Big6」如今只見利物浦的身影。

另外，一年前的10月25日，修咸頓在主場遭李斯特城大炒慘吞9隻光蛋，創下球隊史上最大的主場敗仗。相隔一年後，「聖人」一吐烏氣，兩球擊敗榜首的愛華頓，修咸頓Twitter同樣打趣地發文表示，事隔一年終於可以「解封」李斯特城。