【足球熱話】英乙門將窄角度烏龍　接應回傳「大撻」由贏變和

門將是足球場上孤獨的位置，站在白界前，一個犯錯足以輸波失分。世間不會記起一場10次撲救，只會記得一場吞13蛋。

英乙前晚一場聯賽，門將犯錯令球隊由贏變和。慶幸沒有「Total loss」，不過門將這一球「驚世」烏龍，很可能出現在「蝦碌大全」之中。