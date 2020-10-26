【足球熱話】英乙門將窄角度烏龍　接應回傳「大撻」由贏變和

撰文：何偉畧
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門將是足球場上孤獨的位置，站在白界前，一個犯錯足以輸波失分。世間不會記起一場10次撲救，只會記得一場吞13蛋。
英乙前晚一場聯賽，門將犯錯令球隊由贏變和。慶幸沒有「Total loss」，不過門將這一球「驚世」烏龍，很可能出現在「蝦碌大全」之中。
英乙球隊甘士比（Grimsby Town）在主場面對卡素爾（Carlisle United），上半場24分鐘先開記錄，領先半場。易邊不久，甘士比門將兼隊長麥基昂（James McKeown）犯大錯，炮製「零角度烏龍」。
麥基昂在球隊效力9年，一次意外應不至失去正選，不過難免被恥笑一陣子。（甘士比TWITTER）
「現象級」烏龍起自甘士比已方半場一個界外球，甘士比球員擲回後方，隊友在右路禁區邊面對卡素爾前鋒壓逼，選擇橫傳給小禁區內候命的麥基昂，球速適中，去向亦似滾向邊線，本無威脅。
【甘士比門將「經典」烏龍】（點圖放大）
麥基昂從容不逼，準備接應，同時看到禁區左路有人現身，是先開記錄的隊友普洛（Mattie Pollock），遂希望盡快傳送。他沒有打算控定修正，立即把來球踢走，卻完全踢不準，變成「薄批」一腳。這球「大撻」波沒有傳到隊友腳下，反而「修正航道」滾到遠柱網仔。麥基昂後悔已來不及，只能立即擺出「Orz」，表示悔咎，普洛則無奈看着自己爭取的優勢化為烏有，一切從頭開始。兩軍結果以1：1完場，各得1分。
普洛射入職業生涯第一球，可惜未能帶來3分。（甘士比TWITTER）
麥基昂「逆天」犯錯片段：
📂 Goalkeeping howlers— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) October 25, 2020
└📁 Own goals
└📁 Really bad ones
└📼😱 Grimsby's James McKeown pic.twitter.com/LhvIRHQuCW
英超第6及第7輪直播賽程（按圖放大）：