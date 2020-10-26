【J League】教科書式罰球延續紀錄　遠藤保仁連續23季有士哥

家有一老，如有一寶，可以帶你上路，助你反敗為勝。 J-League（日職聯）其中一棵長青樹遠藤保仁，外借至日乙磐田山葉，昨日取得轉會後首個入球，出自他的精湛罰球技藝。這一球為球隊揭開反勝序幕，更讓老兵保持日職聯連續賽季入球紀錄。

遠藤為求上陣機會，本月初從大阪飛腳外借到磐田，加盟後每仗都正選上陣。磐田昨日（25日）聯賽對群馬草津溫泉，開賽2分鐘先失一球，戰至上半場29分鐘，在娥眉月內獲判罰球。如此正中位置，當然交給罰球專家遠藤保仁。

遠藤保仁外借展功架 正選上陣領磐田終結不勝低潮

遠藤保仁為出場外借磐田山葉 揚言來季重返廿年老家

有姿勢有實際。（Twitter）

好整以暇，看準人牆排位，所有人讓開，待專業的來。遠藤慢慢踏步，右腳一燙，越過跳起的人牆後立即下墜，飛向左邊。群馬門將窺見來球，飛到盡仍差少許。遠藤憑自己的拿手好戲，為磐田扳平。他在下半場盡現閱讀球賽能力和傳球視野，策動4分鐘內兩度策動攻勢，間接助隊友入球，以3：1取勝。日本網民賽後讚歎遠藤的金球：

大師好勁 網民

罰球入球這件事太遠藤了，好激動 網民

Yatto的水平在J2簡直犯規 網民

人間國寶 網民

遠藤借到磐田後，迅速成為主力，而他加盟後不僅助磐田終止3連敗，到陣後5仗取得3勝2和。今回罰球妙射，讓遠藤從1998年起，連續23個球季都取得入球。遠藤賽後稱罰球位置相當有威脅，隊友的反人牆亦掩護後很好，「練習射罰球時已有不錯感覺，射時抱有信心，可幸結果就如練習一樣」，他又提醒球隊近5仗首次失球，防守方面亦有相當改善空間。

老大哥盡現罰球專家功架（Twitter）

遠藤一球入魂，揭開反勝序幕。（J-LEAGUE）

【遠藤保仁披起不同球衣，都有入球】（按圖放大）