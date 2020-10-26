足球│傳普巴不滿法國總統言論退出法國隊　曼聯中場澄清絕無其事

法國一名教授早前回家路上被殺，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將案件形容為「伊斯蘭恐怖襲擊」，有指曼聯的法國國腳保羅普巴（Paul Pogba）對此十分不滿，更有傳欲以退出法國隊作抗議。不過，普巴於社交網站澄清「退隊」純粹假新聞。

法國歷史教授Samuel Paty於10月16日回家時遭斬首殺害，由於Paty曾於課堂談及言論自由時，用上《查理周刊》先知穆罕默德的漫畫，馬克龍指事件為伊斯蘭恐怖份子襲擊，強調極端主義不會取勝，會迅速而堅定地回應。

有傳昔巴退出國家。（Getty Images）

外國傳媒指為伊斯蘭教徒的普巴，對馬克龍言論大感不滿，認為是對他以及一眾法國穆斯林的侮辱，欲以退出國家隊作抗議。今年27歲的普巴2013年成為大國腳，至今代表法國上陣72，錄得10個入球，助「高盧雄雞」於2018年俄羅斯世界盃奪得冠軍。

法國民眾上街悼念Samuel Paty。（Getty Images）

馬克龍指事件為「伊斯蘭恐襲」，會盡全力不讓極端主義得逞。（Getty Images）

普巴澄清退出法國隊傳聞 點名批評英國《太陽報》可恥

不過，普巴很快就於社交網站作出澄清，指有傳媒不盡責任報道，「退出法國隊」為假新聞，「自己反對任何形式的恐怖主義及暴力」。

普巴澄清退出國家隊為假新聞。（instagram @paulpogba）

普巴更點名批評英國《太陽報》：「致一向沒有人關注的《太陽報》，你們部分人應該有上過學，亦記得教師一直提醒要查證消息來源,不要在沒有肯定的情況下報道。不過，看來你們在這個嚴肅的話題上又犯老毛病了，可恥！」

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