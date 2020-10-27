【英超】熱刺苦戰1：0小勝般尼　孫興慜再建功射手榜獨領風騷

英超周一深夜尾場賽事，作客般尼的熱刺遲遲無法打開對手缺口，0：0賽果似乎無可避免。 直到76分鐘一次角球機會，熱刺由拉美拿開出角球，射手哈利卡尼輕輕加一頭送到孫興慜身前，老孫衝前一頂頭槌破網，憑此入球小勝般尼全取3分。

由哈利卡尼接應角球傳送，銅頭一搖將皮球恰到好處傳往孫興慜身邊，到後者似乎早已預料對方會將球擺在身前，第一時間敏捷迎頂，二人彷如有心電感應。

整個過程流暢得似乎早已演練百千遍，般尼一眾守將根本來不及反應，只能做最近距離的觀眾。

孫興慜為熱刺一箭定江山。（Getty Images）

【孫興慜與哈利卡尼的心電感應】（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

孫興慜與卡尼的心電感應

今次經已是兩人合力炮製的第29個入球，英超年代只有林柏特和杜奧巴的36次較兩人更多。今季僅6場英超賽事，兩人之間已產生13個入球，單是6：1大勝曼聯一仗，卡尼已4度助攻孫興慜。以兩人的合拍程度，超越這紀錄只是時間問題。

連同今仗入球，孫興慜以8球在射手榜暫時領先；哈利卡尼5入球8助攻，直接製造13個入球，也是熱刺英超首6仗的紀錄。

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孫興慜賽後跟領隊摩連奴相見歡。（Getty Images）

萬能射手哈利卡尼

熱刺今仗踢來毫不輕鬆，般尼的射門和入球機會均更多，兩次遠射均被熱刺門將洛里斯救出，主隊下半場一次角球攻勢，連洛里斯也投降之際，幸得回防的哈利卡尼在白界線前及時頂走皮球，化險為夷救駕成功。之後再助攻造就孫興慜，一前一後兩記黃金頭槌居功至偉。

賽後卡尼亦稱，「我跟Sonny（孫興慜）近期的默契不錯，希望那會繼續下去。」他謙稱，「那不是個神奇的助攻，但落點剛好，作客1：0贏般尼是個出色的戰果。」

英超第6輪賽果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

白禮頓主場1：1賽和西布朗，兩支球隊均在聯賽榜下游掙扎。 （Getty Images）

摩連奴借般尼領隊寸爆蘇斯克查

主帥摩連奴贏波之餘不忘揶揄曼聯，「無論6：1或1：0都好，全取3分我便開心，畢竟我那仗是作客奧脫福。賽前我已說過，我仗不會是漂亮或有很多入球的比賽，戴治（般尼領隊）知道如何組織球隊、阻止強隊組織攻勢。」言語之間，似是諷刺曼聯領隊蘇斯克查不諳防守之道，才在前仗大敗熱刺腳下。

他續稱，「我很開心，這是一場典型很容易失去兩分的比賽。」

周一另一場英超賽事，白禮頓主場1：1賽和西布朗，兩支球隊均在聯賽榜下游掙扎，後者6戰得3分升班後尚未打開勝利之門。

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