【意甲】39歲伊巴再起孖　羅馬三度扳平　AC米蘭連勝斷纜

AC米蘭意甲開季4戰全勝，表現令人眼前一亮，第5輪賽事遇上強敵羅馬。兩隊入球梅花間竹，上演一場入球騷3：3和氣收場，即使射手伊巴謙莫域再次梅開二度，仍未能阻止連勝紀錄告終。

開賽僅2分鐘，拉菲爾利亞奧（RAFAEL LEAO）一記過頭波，伊巴謙莫域後發先為米蘭先開紀錄。

戰至14分鐘羅馬隨即扳平，首次為米蘭上陣的門將達泰魯辛奴（Ciprian TATARUSANU）判斷角球失誤，迪斯高力壓對手頂入，為羅馬追成1：1。正選門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi DONNARUMMA）賽前才檢出確診新冠肺炎，最後一刻才由今夏從里昂加盟的34歲羅馬尼亞門將達泰魯辛奴頂上。

39歲的伊巴謙莫域再次梅開二度。（Getty Images）

米蘭守將卡積亞（Simon KJAER）幾乎接應角球建功，可惜他的頭槌中柱彈出。易邊後，拉菲爾利亞奧在左路引球推進後地波巧妙傳中，沙利麥卡斯（Alexis SAELEMAEKERS）後上入楔輕鬆射成2：1。

71分鐘羅馬憑球證一次極具爭議判決再度扳平。柏度與伊斯美賓拿沙（Ismael BENNACER）在禁區內爭球期間相撞後倒地，球證直指十二碼點。當時柏度既非射門，也未搶到球，賓拿沙甚至「食埋身位」，加上兩人只是輕輕一碰，令米蘭全軍十分不滿。維列度（Jordan VERETOUT）在爭議聲中為羅馬扳成2：2平手。

【足球經典】昔日AC米蘭球星紛執教鞭 派路意甲勢惡鬥兩大舊戰友

【足球往事】曼聯守將怒喝伊巴謙莫域 一句險釀更衣室混戰

【AC米蘭VS羅馬圖輯】（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

8分鐘後，輪到AC米蘭翼鋒查漢奴古（Hakan CALHANOGLU）被羅馬守將基安盧卡文仙尼（Gianluca MANCINI）禁區內輕輕一撞後倒地，同樣博得十二碼，令羅馬眾將抗議。伊巴冷靜射入，AC米蘭今仗第三度領前。

戰至84分鐘，羅馬再次把握角球機會，由甘貝拿（Marash KUMBULLA）頂成3：3完場，成功搶得一分兼打破AC米蘭的全勝紀錄。

39歲的伊巴自從今年初重返米蘭以來表現可人，今季開咧戰對博洛尼亞即梅開二度，及後因患上新冠肺炎休戰兩場，上輪趕及復出鬥國際米蘭即再次起孖殺退強敵，今仗再次雙喜臨門，只用上3場比賽已轟入6球，高踞射手榜首。

即使未能全取3分，AC米蘭仍憑5戰4勝1和得13分，繼續在意甲領導群雄。羅馬則以2勝2和1負8分排第9位。

AC米蘭VS羅馬比賽精華：