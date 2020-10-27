【行山】逾400山友義務搬石頭上針山　環保團體盼市民愛惜行山徑

搬石頭上針山，你會否幫忙？ 環保團體綠惜地球及漁護署昨日合辦「自己山徑自己修」的活動，呼籲路過的行山人士，幫忙拿石頭上針山山頂。負責在山腳派石頭的義工透露，反應比想像中驚喜，無論男女老幼，山友踴躍幫手。主辦單位估計，昨日有超過400名市民搬石上針山。

昨日（10月26日）是麥理浩徑41歲生日，也是第2屆香港山徑日，綠惜地球及漁護署合辦了一個別開生面的活動，向公眾推廣山徑保育。主辦單位在兩個登針山的路口準備了大量石頭，呼籲行針山的山友順道將石頭帶上山頂，以便日後的山徑維修工作。

昨日是重陽節翌日的公眾假期，很多市民到城門水塘郊遊，部分會由水塘主壩尾，接上麥理浩徑，順走麥徑第7段，登上高532米的針山。主辦單位在登山口設置攤位，準備了數百袋由1公斤到3公斤重的石頭。

【行山人士踴躍支持，紛紛搬石上針山】

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在社交網站開設行山專頁「Dear.moonhiker」的Yoki及Lena昨日做義工，在山腳派石頭，呼籲路過的行山人士參與。Yoki表示行山人士反應踴躍，「有驚喜呀！冇諗過反應咁熱烈，好似搶住嚟咁，有啲一人拎兩袋，有啲男士話『呢袋太輕嘞，要拎重啲嘅石頭』，有啲人仲話5公斤都拎得到。」

「Dear.moonhiker」的Yoki（左）及Lena在山腳做義工派石頭，她們表示行山人士踴躍支持，十分驚喜。（顏銘輝攝）

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Lena補充，男女老幼都爭相幫忙，她說：「就算連小朋友、伯伯都唔介意，『輕輕地都可以拎』，感覺嚟得行山嘅，都係愛惜大自然，見到呢個反應都相當開心。」記者在針山山腳視察約1小時，登山客十之八九都願意幫忙，有的甚至不用義工呼籲，就自行拿起石頭上山。

有猛男將兩袋石頭綁在背囊後面上山。（顏銘輝攝）

針山並非一條輕鬆的行山路線，行山人士要由約200米高的城門水塘起步，以大約1.7公里的路程，攀升至532米高的山頂。義務幫忙的行山客在針山山頂放下石頭後，可以拿住盛載石頭的麻包袋到山腳，換領小禮物。綠惜地球透露，昨日行山客搬了750包石頭上針山，但有人搬運超過1袋，所以估計有400至500人參與。

針山絕不易上，但小朋友仍堅持拿起石頭上山。（顏銘輝攝）

義工Yoki希望這個搬石上針山的活動，可以喚醒公眾的意識，令人行山人士注意保育行山徑。她說：「高使用量嘅山徑，特別係麥理浩徑，有好多人行，水土流失問題嚴重。本身山徑唔係咁闊，但大家一路行嘅時候，會愈行愈闊，而且大家又會開墾好多小路出嚟。」

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行山人士搬上山的石頭主要分為兩種，一種是大石，另一種是被稱為「石米」的碎石。（顏銘輝攝）

Lena亦留意到香港的行山熱潮，加重行山徑的負擔，「愈來愈多人行山，加重山嘅負荷，令到好多大路旁邊，會開出好多小路。可能有人見到大路太多人行、太窄，就會喺旁邊開小路行，令綠草如茵嘅地方變成水土流失嘅泥路。」

有義工在上山路上為行山人士打氣！（顏銘輝攝）

越野跑手黃浩聰昨日操山，巧合路經針山，亦幫忙搬了兩袋共5公斤的石頭到山頂。他說：「唔算辛苦，我覺得係幾好嘅操練，不過我沿路見到好多行山客拎住石頭上上落落，對佢哋嚟講就比較辛苦。」

越野跑手黃浩聰操山時路過針山，亦拿了兩袋石頭上頂。（顏銘輝攝）

黃浩聰承認部分香港山徑日久失修，水土流失嚴重，「香港嘅行山徑一係非常爛，如果唔係就整到齊戢戢嘅樓梯級，硬掘掘咁樣。我去過外國比賽，外國修復山徑有好多種做法，會令人跑得更舒服、自然啲。作為跑手，我都想香港山徑多元化，唔好只得一種模式。」但他理解香港山徑使用量高，確實難以保養。

黃浩聰認為這個搬石頭上針山的活動很有意義，會令更多市民珍惜行山徑。他說：「絕對係好事，好似教小朋友咁樣，唔好咩都畀晒佢，要等佢哋了解過程同件事係點運作，山徑係點樣流失同消耗，原來修補山徑嘅過程係咁辛苦，等多啲人愛惜行山徑。」

黃浩聰表示手上兩袋石頭共重5公斤。（顏銘輝攝）

綠惜地球近年推廣行山徑保育，希望行山人士不要胡亂開闢小徑，亦不要為打卡而破壞路旁的植物，而行山人士最好在出發前了解山徑難度，不要勉強前往高難度的路線。綠惜地球建議，要在可承受的地點式山徑進行團體及人多的活動，如果對山徑保育有興趣的山友，可以接受義工培訓，協助山徑維修。

同場加映！進入行山旺季，山上人流多，希望大家上山前先了解行山禮儀：