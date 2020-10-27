英超Fantasy｜不敗之師愛華頓維拉齊死　班福特3球懲罰不信任玩家

英超第6周見證愛華頓及阿士東維拉齊失不敗金身，維拉更是慘吞「升班馬」列斯聯3蛋。不少玩家今周都可能避開維拉強勢，將班福特放在後備席或甚交易換走，豈料這名列斯聯神射手大演帽子戲法，3球「懲罰」一眾不信任他的玩家。

除了愛華頓及維拉外，今周不少大隊都要失分，曼聯對車路士兩無紀錄各得一分，不少玩家擁有的波基斯費南迪斯及佐真奴雖得Clean Sheet（1分），最終踢足全場的兩人都只是得3分，認真「多謝晒」。

或許大家都會認為哈利馬古尼罰球攬人沒有吹罰，不然佐真奴可有十二碼機會，筆者亦是「受害者」之一，只能夠說VAR難辭其咎。

睇見相都火滾。（Getty Images）

愛華頓及維拉輸波，兩軍表現都乏善可陳。愛華頓新兵洛迪古斯賽前又話傷，然後又「突然冇事」，但整場表現除了一球毫無角度的罰球外，就沒有任何建樹，得兩分只比今戰輸3球的維拉中場基亞利殊好一點。

另一維拉球員屈堅斯，對利物浦一戰大演帽子戲法，但其後無以為繼，愈來愈多玩家放走這名射手，相信Week 6過後會進一步「減持」。

英超Fantasy Week 6最佳11人。（網上圖片）

班福特今周入3球，獨取17分，「懲罰」一班將他放在後備，甚至放走他的玩家。除此之外還有熱刺「孖寶」哈利卡尼及孫興慜繼續「交足功課」。雖然熱刺只是一球險勝般尼，但卡尼再度助攻「孫仔」，就算沒有Cap任何一人，都合共可得到16分。

英超Fantasy Week 6最佳玩家陣容。（網上圖片）

本周最高分玩家陣容：

+ 5 + 5 + 5

本周第一全隊僅兩人冇Clean Sheet

本周第一的馬來西亞玩家Riley Rian，雖然沒有卡尼，但今周Triple Cap孫興慜，前中後三線都「交足課」，只是利物浦的阿歷山大阿諾特繼續低迷，只貢獻兩分，放走阿諾特將可換來更多資金去加強球隊得分。

Riley Rian可以成為本周第一，除了Triple Cap「孫仔」及有班福特外，一大原因是中後場大多數人都有Clean Sheet，除了阿諾特及沙夏外。

英超第6及第7輪直播賽程（按圖放大）：