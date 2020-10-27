【荷甲】芬洛門將13蛋的創傷後遺　質疑阿積士門將擁抱非出自真心

門將很孤獨。失球後問責首當其衝，大敗的記憶中必然有我。每一次從網窩撿球出來，傷痛加重一點。「13蛋」門將說「輸到一個點」，可以輸到無痛感。 荷甲芬洛被阿積士血洗13：0，門將雲施萊爾經歷足球生涯的「慘案」。劫後餘生，他形容「輸到冇感覺」，但對於阿積士門將奧拿拿完場後前來擁抱安慰，直言感到懷疑。

荷甲球隊之間的實力一向懸殊，幾支班霸壟斷多年，其他球隊被大炒是常事，炒到13隻光蛋則變成球壇大事。片段所見，雲施萊爾（Delano VAN CROOY）相當無助，輸到第12球時禁不住雙手掩面，輸到「冇面見人」。阿積士門將奧拿拿（Andre ONANA）完場後上前擁抱又安慰，在Twitter留下「尊敬」一字，獲讚賞盡展體育精神。

施者有福，受者未必。

阿積士破紀錄狂勝13：0 19歲怪物級前鋒造8入球摧毀對手

奧拿拿上載擁抱雲施萊爾的照片，留下「respect」，展現體育精神，但受害人不太領情。（奧拿拿twitter）

13次從大門撿球，雲施萊爾坦言未接受得到。（instagram）

想分一杯羮 賽後安慰又算什麼？

雲施萊爾接受電台訪問坦言，聽聞奧拿拿在賽事中曾想「捅多一刀」，「當知道佢其實想射12碼，我喺度諗『你係唔係真心』。你身為守門員，唔會向另一個守門員射12碼，咁唔係尊重，係侮辱」。當贏到9：0，阿積士獲判12碼，電視鏡頭拍得奧拿拿笑着走上前，但最後沒有主射12碼。

輸到第9球，阿積士獲得12碼，奧拿拿疑似想上前「整返粒」。（影片截圖）

13:0，反映在兩方門將的表情裏。（twitter）

比賽期間，阿積士或芬洛的twitter管理員，表現不相伯仲（按圖放大）：

輸到無感覺 「我冇再睇過場波」

劫後餘生，雲施萊爾仍未釋懷。他坦言難以形容慘吞13蛋的感受，「我冇乜感覺，但係咁先『大鑊』。去到嗰刻，你已經精神崩潰，淨係想走。我仲未接受到」。把守芬洛大門，上半場被阿積士射入4球，下半場少打一人後，情勢急轉直下，再失9球。軍心渙散，防守形同虛設，只有捱射。雲施萊爾無奈說道，不論10次撲救還是13個失球，都不欲多談，「留給專家評論吧，我冇再睇過場波」。

「輸到瞓唔着」，見者也感覺「慘到瞓唔着」。（影片截圖）

【雲施萊爾慘吞13蛋】