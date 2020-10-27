【英超】阿古路再傷無緣鬥利物浦　10億大軍曼城「無錢」買前鋒

曼城今季表現失色，多少跟多員主力接連受傷有關。養傷多月至近日才復出的射手阿古路，再次受傷倦勤，勢未能在11月8日英超對利物浦一仗上陣。 累積超過10億英鎊建軍的藍月亮，坐擁全英超最豪華陣容，板凳深度沒有一隊能比，諷刺的是，領隊哥迪奧拿竟指他們今年夏天「沒有足夠金錢買前鋒」，落得如今的尷尬境地。

32歲的阿古路近年不時受各大小傷患困擾，去年6月一次嚴重膝傷，教他足足養傷近4個月，至10月中才在英超對阿仙奴一仗復出。

周六作客韋斯咸一戰，正選上陣的阿古路半場便被調離陣，曼城領隊哥迪奧拿確認愛將再次受傷，「沙治奧（阿古路）上場比賽肌肉受傷。當你因為膝部問題缺陣4至5個月，復出時便要面對風險。」

哥帥表示，球隊已盡量嘗試控制阿古路的出場時間，每場只上陣50至55分鐘，卻仍避免不了傷患重臨，「我們預期最少要10至15日，甚至需要3星期至1個月時間。」

阿古路再次受傷，或無緣對利物浦一戰上陣。（Getty Images）

哥迪奧拿指曼城今夏「不夠錢」買前鋒。（Getty Images）

沒有前鋒的尷尬

除阿古路外，另一前鋒加比爾捷西斯仍在養傷，十字軍名單上還有費蘭甸奴和班捷文文迪（Benjamin MENDY）兩將。好消息是，中場大將奇雲迪布尼已康復，上場對韋斯咸已後備上陣，中堅拿樸迪亦再次傷癒，另一中路守將尼敦阿基亦十分接近。

換言之，曼城今晚深夜歐聯分組賽作客馬賽一戰，專職前鋒球員只剩下17歲小將利安戴納（Liam DELAP）一人。賽前記者會上被問到他會否希望今夏在轉會窗買入前鋒時，哥帥直言，「也許吧。我們考慮過，亦思考過（引入）另一類型的前鋒，但我們不可以。」

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「這不是間渴望年底有盈餘的球會，他們只想怎樣做才能對球隊最好。當你決定要買一個前鋒，收購目標要具備阿古路或捷西斯的級數，我們未能負擔得到，這就是現實。」哥迪奧拿說，「我不是說球會不想買，但他們希望令球隊變得更強，不止是前鋒，每個位置也是如此。然而我們當時在想，『好吧，沙治奧（阿古路）已康復了，我們料不到加比爾（捷西斯）亦受傷。』有時這種事會發生。」

曼城今夏轉會窗主力改善防線，以過億英鎊買入尼敦阿基和魯賓戴亞斯（Ruben Dias）兩將，是疫情下少有仍願意大手掃貨一隊。翼鋒利萊辛尼離隊購入費倫托利斯同位替補，可是一代傳奇大衛施華功成身退之後，超凡創造力難以彌補，前線亦未添加「即食」新兵。

英超首5場比賽曼城只得2勝2和1負，落敗一仗更被李斯特城大炒5：2，少踢一場以8分排第13，以哥帥領軍的水準堪稱是「脫腳」。近日英國多份小報紛紛炒作哥帥離任後曼城的下一任領隊人選，當中包括前熱刺主帥普捷天奴和RB萊比錫少帥拿高士文等。