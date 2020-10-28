歐聯｜C朗仍未擺脫新冠肺炎困擾　檢測再呈陽性　鐵定無緣鬥美斯

祖雲達斯射手C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前確診新冠肺炎，日前再接受檢測，希望轉為陰性反應，可趕及在歐聯鬥巴塞隆拿一戰復出，但結果仍是呈陽性反應，與美斯的「球王之戰」需要等到12月才可上演。

祖雲達斯與巴塞隆拿今季歐聯被編入同一組，C朗及美斯於2010至11年歐聯4強後就未有同場比拼，故近10年後再次在歐聯舞台再遇，「C朗Vs美斯」即時成為話題之戰。

C朗美斯過去3次歐聯對壘回顧：

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C朗拿度新一輪檢測仍呈陽性反應，無緣歐聯對巴塞隆拿一戰。（Getty Images）

不過，C朗在10月國際賽檔期確診新冠肺炎，令到「球王之戰」能如期上演成疑，這名35歲球星上周測試繼續呈陽性反應，外國傳媒認為葡萄牙射手於今戰基本上會缺席。當時葡萄牙傳媒透露，C朗體內的病毒含量甚低，指他仍有希望在這場話題之戰出場。

C朗鬥美斯成為今季歐聯一大話題。（Getty Images）

【確診C朗大陣仗返回意大利（按圖放大）】

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祖雲達斯主帥派路早前表示，C朗已再接受檢測，有新消息會作出公布。「老婦人」周三（28日）仍未有新消息，但外國傳媒已爆料C朗新一輪測試仍是呈陽性反應，今場肯定無法出場鬥美斯。

【C朗染疫時間線】（按圖放大）

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C朗至今已缺席3場祖雲達斯比賽，今次測試之後將要繼續自我隔離，直至檢測結果轉為陰性反應為止，將會繼續缺席更多比賽，包括周日（11月1日）意甲對史柏斯亞。

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