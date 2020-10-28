【英超】比克福特剷傷雲迪積克後遭死亡恐嚇　急向保安專家求助

10月17日一場默西塞德郡打吡戰，愛華頓門將比克福特（Jordan Pickford）在比賽初段對利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）一次攔截，令對方膝部重創需做手術及長休。當時裁判未有將他驅逐，事後，英格蘭足總決定不予以追究，令本已憤怒的紅軍球迷更群情洶湧。 儘管距比賽後已過逾一個星期，但部份激進球迷的行動，令比克福特擔憂人身安全。

自默西塞德郡打吡後，比克福特一直成為眾矢之的，除利物浦職球員及球迷，修咸頓領隊哈辛赫圖等亦曾批評這名英格蘭一號門將，指他理應被罰；社交網絡上一片罵聲，他和妻子的instagram及twitter亦不能倖免，同時有大批愛華頓球迷湧入維護兩人，演變成罵戰。

比克福特這記攔截令雲迪積克膝部重創，需要做手術及長唞，引起許多利物浦球迷不滿。（Getty Images）

成千上萬死亡恐嚇 專家勸遠離社交網站

批評、謾罵對手本是球迷常態，但英國《每日郵報》指，比克福特因此事收到成千上萬的死亡恐嚇，亦有人聲稱要到他家施襲。《每日郵報》引述消息指，比克福特對於打吡戰後自己遭受的攻擊感到「震驚」，並「決心要保護家人的安全」，因而找來專業保安公司，上星期就有多名保鑣長駐其位於柴郡的2500萬鎊大宅之外，以防有人滋擾。

報道指，保安專家亦給予比克福特一家一個重要指示——暫時遠離所有社交網站，以免行蹤曝光而遭襲擊。比克福特及妻子Megan的instagram及twitter自對利物浦後，亦暫時未有再更新。默西塞德郡警方亦對於twitter上針對比克福特和李察利臣（Richarlison）的人身攻擊展開調查，李察利臣在對利物浦一戰末段剷傷堤亞高艾簡達拿，令這名紅軍中場受傷、自己亦領紅離場。

比克福特有個美滿家庭，為了保護妻兒不惜聘請保鑣（按圖放大）：

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利物浦失去雲迪積克後，另一中堅祖爾馬迪普亦受傷，至於「替工」的法賓奴亦在歐聯對米迪蘭特一戰受傷，傷勢暫未明朗，但英國媒體指其傷勢不算嚴重，休戰時間應該「數以周計而不是以月計」。紅軍鬧中堅荒之下，或由已踢過兩場歐聯的小將利斯威廉斯（Rhys Williams）臨危受命。

利斯威廉斯（Rhys Williams），19歲，身高：1.88米：已有2場歐聯經驗，暫未有英超上陣。（Getty Images）

【利斯威廉斯紅軍成長紀錄】（按圖放大）

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英超第7輪直播賽程（按圖放大）：