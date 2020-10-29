【英冠】普雷斯頓半隊病君正選上陣　中堅生日踢到嘔半場換走

凌晨英冠一場賽事「唔多妥」，因為球員「相當唔妥」。 普雷斯頓主場對米禾爾，下半場兩度失守而落敗。普雷斯頓領隊賽後指球隊半力應戰，因為正選陣中多達6名球員，賽前數天腸胃不適。而其中一名球員，經歷難忘的生日。

賽事開始前，雙方已經「頭暈身㷫」。雖然普雷斯頓球員全部通過新冠肺炎病毒測試，但暗藏病君。至於米禾爾，領隊路維特（Gary Rowett）直接「No show」，因為賽前數天確診新冠肺炎，正在隔離。

普雷斯頓主場出戰但受壓，攻勢寥寥。（米禾爾TWITTER）

兩軍近况不俗，排名較高的客隊米禾爾全場表現較具威脅，結果在下半場發力，輕勝2:0。主隊普雷斯頓的領隊阿歷士尼爾（Alex Neil）賽後接受球會電視訪問坦言，麾下防守表現差，「想贏波，要有8、9人踢得好，我覺得我哋今晚踢得唔好」。尼爾繼而透露，球隊準備今仗期間，多人患病，「有5、6個球員噚日都唔多妥，今晚照踢」。

尼爾（右）賽後解釋，多名球員病了還堅持上陣。（Getty Images）

為何有病不休息？尼爾說已提醒眾將「唔舒服要出聲」，但「黃十字」球員堅持，「我話我唔需要英雄。你唔妥，踢唔到，出聲，我派其他人出場。但係個個都話『聽住，我搞得掂』。我諗有時你想踢，同你現實踢唔踢到，有啲分別」。

普雷斯頓門將迪格蘭魯迪「灰晒機」，原來半隊人「病住踢」。（Getty Images）

尼爾沿用上仗擊敗哈特斯菲的原庄正選陣容，戰來舉步維艱，中堅柏德列包亞（Patrick Bauer）更加「踢到嘔」。他在今仗正好是28歲生日，但下半場開始前被換走。尼爾說：「其中一個係包亞，佢半場之後嘔，一定要換走。起碼4、5人踢得好辛苦，好攰。你或者都睇到，我哋唔夠力。」

柏德列包亞（左）半場之後唔見咗，原來去咗嘔。（米禾爾TWITTER）

腸胃不妥與嘔吐，都是新冠肺炎的一些病徵，還望今戰雙方，身體健康。

米禾爾的球員，開心賀勝利。（Getty Images）

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