【歐聯】拉素惹群組爆發疑雲　僅13常規球員應戰青年軍處子上陣

新冠肺炎在意大利爆發第2波疫情，近日新增個案數字以萬計。 意甲球隊拉素大批球員未有前赴比利時出戰歐聯分組賽，惹來外界揣測。他們最終只得13名一隊球員應戰，後備席出現多名連意甲都未曾上陣的「小朋友」，結果有一人在歐聯上演處子戰，助球隊打和。

拉素在凌晨歐聯分組賽作客布魯日，主帥施蒙尼恩沙基在賽前一日帶隊操練，只有12名一隊球員現身。主力射手恩莫比尼（Ciro IMMOBILE）等9名球員缺席，部分球員如正選門將史達高沙（Thomas STRAKOSHA）更自上星期六缺操，不少球員最終沒有隨隊。

外界擔憂拉素隊內爆發感染群組，拉素沒有解釋這批主力有否「中招」。球會醫生接受訪問，僅稱有些球員的測試疑似出現狀况，為遵守歐洲足協防疫規定而安排相關球員留家，等待進一步測試。

拉素今仗正選11人，近乎「冇得再揀」。（Getty Images）

常規軍僅13人可用 後備6名U21

上述12名「出勤」球員，連同趕及候命的曼聯借將安達斯彭利拿（Andreas PEREIRA），組成凌晨對布魯日的大軍。正選陣容當然從常規軍中選擇，結果彭利拿及前鋒梅利基（Vedat MURIQI）先列後備，但尚有大量空位，唯有盡用21歲以下的「B名單」球員名額。根據歐洲足協網頁，拉素後備席上有8名球員，其中6人為20歲或以下，包括兩名後備門將。

卓斯（左）出道之戰是歐聯，相當難忘。（Getty Images）

被選中的小孩 未踢過意甲

施蒙尼恩沙基領軍的拉素在開賽12分鐘由祖亞昆哥利亞（Carlos JOAQUIN CORREA）先開記錄，但上半場後段輸12碼而被布魯日扳平。雖然歐聯有5個換人名額，但「細恩」沒有用盡，先換入彭利拿及梅利基，至下半場68分鐘，「被選中的小孩」終於出現。披上53號球衣的19歲小將卓斯（Szymon Czyz）入替，這名波蘭小將從未為拉素上陣，僅在本季意甲擔任1次後備，未獲派上陣。

作客殘陣，又遭對手狂攻，施蒙尼恩沙基讚許球員已打出鬥志。（Getty Images）

38歲連拿顯身價 保拉素一分

此外，今季來投的老將連拿（Pepe Reina），把守最後一關，繼巴塞隆拿、利物浦及拿玻里，為第4家球會在歐聯披甲。他在賽事下半場連番撲救，為拉素保住和局，賽後雙方同得4分，拉素憑得失球優勢排C組榜首。

連拿寶刀未老，12碼實在非戰之罪。（Getty Images）

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