【荷蘭盃】門將最後關頭挺身而出金球救世　海牙絕地奇跡反勝晉級

足球比賽落後一方的守門員在末段死球上前助攻屢見不鮮，十之八九均無功而還。 荷蘭盃首圈海牙主場對鹿特丹斯巴達，客軍戰至補時階段一度有機會奠定勝局，豈料單刀被海牙門將盧克哥柏文斯撲出，其後該名海牙門將最後一擊更頂入妙絕的頭槌，在出局邊緣拯救球隊，最終以互射12碼擊敗對手助海牙逆轉勝晉級次圈。

海牙曾經由英格蘭籍領隊柏祖（Alan Pardew）領軍，他今年4月被解僱，如今改由球隊舊將蘭高域（Aleksandar Ranković）任主帥，荷蘭盃首圈面對同樣來自荷甲的鹿特丹斯巴達（Sparta Rotterdam），爭奪晉級次圈。

客軍鹿特丹斯巴達在上半場中後段打開缺口，格雲貝治（Danzell Gravenberch）在右路扣入大位左腳勁射入網，鹿特丹斯巴達39分鐘領先1：0。時間一分一秒溜走，海牙遲遲未能扳平，主隊戰至末段全軍壓前，差點被對手一次反擊奠定勝局，鹿特丹斯巴達的夏萊爾（Abdou Harroui）單刀卻被海牙門將盧克哥柏文斯（Luuk Koopmans）撲出。

哥柏文斯完場前勇救對方單刀，力保球隊一球落後。（影片截圖）

門將補時頂入金球救駕

大難不死的海牙，完場前有最後一擊的角球機會，門將哥柏文斯同樣上前助攻，接應隊友開出角球衝前迎頂，巧妙頂出一記勁度十足的頭槌，皮球直飛死角並在擦楣角後入網。

這記哥柏文斯職業生涯首個「士哥」，助海牙在94分鐘追成1：1平手，賽事需要加時分勝負，兩軍在30分鐘加時未有紀錄，最終以互射12碼決一高下。

哥柏文斯頂出一記巧妙的頭槌追和，成為另一名有進賬的海牙門將。（海牙官方Twitter截圖）

⏰ | 90 Minutos



⚽ Goool do ADO Den Haag!!! 🥳



🎯 Luuk Koopmans

🅰 Bilal Ould-Chikh



O goleirão do ADO foi para a grande área e de cabeça deixou tudo igual em Haia.



🟡🟢 ADO Den Haag 1⃣

⚫⚪🔴 Sparta Rotterdam 1⃣



📌 | Copa da Holanda - 02º Eliminatória



#⃣ | #ADOSPA pic.twitter.com/yzpxaNC0aO — 🇳🇱 Futebol Holandês 🇳🇱 (@FutebolHolandes) October 28, 2020

海牙前3輪全數射入，鹿特丹斯巴達的韋恩迪斯（Bart Vriends）勁射中楣，海牙及後兩輪悉數中鵠，結果互射12碼以5：3擊敗鹿特丹斯巴達晉級。

門將建功在球賽相當罕見，但並非首次出現在海牙身上，在2015/16球季荷甲揭幕戰鬥燕豪芬，當時的海牙門將馬田漢臣（Martin Hansen）同樣在完場前攻入經典的一球，以後腳射破對手，助球隊追成2：2平手。

哥柏文斯關鍵時候交出撲救及入球，成為海牙的晉級功臣。（海牙官方Twitter截圖）

海牙門將當年的經典入球片段：

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