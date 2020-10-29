【足球熱話】染疫後換造型勤上IG　35歲C朗拿度俊臉驚現老態

C朗拿度早前確診患上新冠肺炎，因而錯過祖雲達斯對巴塞隆拿的歐聯分組賽，錯過與宿敵美斯再次對陣。 即使染上世紀疫症被逼留在家中，未能令C朗停下來，仍在社交媒體十分活躍。可是他「重新出發」的光頭新造型，不止令俊臉大打折扣，細看之下，靚樣甚至初現崩壞危機。

歐聯分組賽祖雲達斯主場出戰巴塞隆拿，C朗拿度由於賽前一天接受病毒測試時仍呈陽性反應，因此錯過自離開皇家馬德里後，首次跟美斯對碰的機會。全城期待的「球王大戰」，最終落空。

未能親自上陣，留在家中繼續隔離的C朗，特別在賽前上載為球隊打氣的短片，片中他先在跑步機上練跑，再次證明自己狀態十足，然後從跑步機上大字型跳下來，做出他入球後的招牌慶祝動作。可惜，祖雲達斯在他缺陣下終以0：2敗陣，宿敵美斯更憑十二碼攻入一球，浪費C朗一番心機。

【C朗拿度賽前為祖雲達斯打氣】（按圖放大）

【C朗新造型靚樣疑似崩壞兼大叔味濃】（按圖放大）

光頭look初體驗

C朗早前正在葡萄牙國家隊備戰歐國聯賽事期間，確診新冠肺炎。他在球隊位於里斯本的訓練基地隔離僅兩天後，隨即乘私人飛機返回意大利，中招後竟仍能來去自如，引發爭議。

他留在家中隔離期間，強調自己並無任何病徵，頻頻拍片或放上照片以示自己身體健康。不過最令人震撼的還是他剃光頭髮，首度換上光頭造型示人。

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陳冠希剛巧近期亦換上光頭look。（Instagram@edcee3000）

【還是看回C朗正常造型洗一洗眼吧】（按圖進入）

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C朗變希哥？ 髮型出事「見老」

C朗向來是「靚仔就是任性」的表表者，經常大膽嘗試不同造型，品味不時差強人意。他的光頭look襯上一張帥氣俊臉尚算不差，可是他近日不時穿上「大叔味濃」的恤衫，令人譁然。

最嚴重出事位在數天前，為慶祝舊會皇家馬德里在西甲「國家打吡」擊敗宿敵巴塞隆拿，上載一張閉上眼睛曬太陽的半裸照片。相中的C朗雙頰凹陷、面部皮膚鬆弛，看似老態畢現，35歲的他俊臉首現崩壞危機。

有趣的是，早前港星陳冠希亦換上光頭新形象，C朗跟「希哥」兩大俊男改變髮型後同樣顯老變大叔，看來剃光頭實在不是人人handle得到。

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【剃光頭仍然靚仔，世上可能只有碧咸】（按圖進入）

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【同場加映：C朗索爆女友佐真娜】（按圖放大）

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