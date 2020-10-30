【歐霸】阿仙奴李斯特城分途獲勝　熱刺爆冷輸波不敗走勢斷纜

歐洲賽在新冠肺炎陰霾下如常作賽，為了「趕進度」，一連三星期的周中均會上演歐聯及歐霸分組賽，賽程非常頻密。 英超4支參與歐聯的球隊在次輪後依然力保不敗身，「金漆招牌」卻意外地被出戰歐霸的熱刺打破，熱刺一球不敵安特衛普，阿仙奴及李斯特城則悉數報捷。

利物浦﹑曼城﹑曼聯及車路士在今輪的歐聯分組賽全數報捷，兩輪分組賽過去，英超球隊在今季歐聯依然保持不敗；阿仙奴﹑熱刺及李斯特城則在周四（29日）深夜出戰歐霸。

【英超歐聯四雄悉數報捷】

阿仙奴6分鐘入3球 下半場31秒入波奠勝

阿仙奴在主場迎戰愛爾蘭的鄧達克（Dundalk），主帥阿迪達將奧巴美揚及尼奴等主將先列後備，以一眾副選應戰，新加盟的門將溫拿臣（Runar Runarsson）首度披甲把關。

阿仙奴在上半場末段連轟兩球，一次角球攻勢，鄧達克門將出迎誤判未能沒收皮球，尼基迪亞門前加一腳建功，42分鐘先開紀錄。兩分鐘後，尼高拉斯比比射門省中對手，韋洛克後上補中得手，兵工廠擴大領先優勢至兩球。

阿仙奴在易邊後僅31秒，尼高拉斯比比禁區頂一記快射，皮球直飛網角入網，46分鐘射成3：0，結果兵工廠維持勝果至完場，以較佳得失球力壓莫迪暫居B組榜首。

阿仙奴以副選出擊，結果3球輕取愛爾蘭的鄧達克。（路透社）

歐霸次輪分組賽焦點戰果：

+ 5 + 5 + 5

熱刺一球不敵安特衛普 10場不敗斷纜

阿仙奴的「鄰居」熱刺挾各大賽事10場不敗的走勢造訪比利時安特衛普，主帥摩連奴今仗以卡路士雲尼斯奧斯及加里夫巴利兩名新兵攻堅，讓哈利卡尼及孫興慜一對前線拍檔可以休息。

今仗移入中路與達雲臣山齊士一同扼守中路的賓戴維斯，上半場中段在後場被對手搶去皮球，拉法洛夫（Lior Refaelov）接應橫傳面對洛里斯輕鬆射入，在29分鐘領先。

半場落後，摩連奴即時換入孫興慜加強攻力，隨後連哈利卡尼亦要披甲，惟二人未能製造入球，熱刺防線壓前亦使對方有更多機會，安特衛普的馬保卡尼小禁區失機及祖基利洛單刀高出，最終安特衛普都以一球爆冷擊敗熱刺。熱刺10場不敗的走勢告一段落，同時令英超球隊今季歐戰不敗的金身被打破。

熱刺在落後一球下換入孫興慜及哈利卡尼，可惜同樣無補於事。（路透社）

李斯特城挫AEK雅典 「華Dee」破紀錄

G組的李斯特城同樣作客，出征希臘鬥AEK雅典，憑華迪的12碼及祖靴里（Hamza Choudhury）各建一功，以2：1力克對手，歐霸兩戰全勝，而華迪同時在今仗攻入首個歐霸入球，效力李城以來各項賽事均有進賬。

祖靴里為李斯特城攻入今仗第2球，作客雅典順利贏波。（路透社）

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：