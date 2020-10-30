【歐霸】半場笠射金球再現　韋根舊將機醒快射建功破紀錄

不少歐洲非主流聯賽的球隊，透過歐霸盃的舞台讓世人認識。塞浦路斯老牌球會奧摩尼亞首度殺入歐霸盃正賽圈，今仗鬥燕豪芬的一個入球，使外界對奧摩尼亞更有印象，事關在今仗攻入一球半場金球，球隊最終卻1：2不敵燕豪芬。

早在1948年成立的奧摩尼亞（Omonia Nicosia），是塞浦路斯的老牌球會，多年來多次嘗試衝擊歐洲賽正賽圈的席位，今季終於得償所願，首度躋身歐霸盃分組賽階段，與PAOK﹑燕豪芬及格蘭納達同列E組，奧摩尼亞首仗與PAOK打成1：1平手，取得歐霸的第1分。

繼上輪格拉斯哥流浪的基馬胡菲（Kemar Roofe）橫跨半場射出一記驚世金球後，半場入球「入開有條路」，奧摩尼亞在主場迎戰燕豪芬一仗，在上半場同樣憑一球金球先開紀錄領先。

格拉斯哥流浪完場前轟驚世金球 媲美當年碧咸經典笠射

基馬胡菲上仗攻入驚世金球，豈料一周後再有半場笠射。（資料圖片／美聯社）

奧摩尼亞隊長高美斯（Jordi Gomez），在中圈附近一次快開罰球，見對方門將站離龍門，隨即「偷襲」大腳一揪笠射，即使燕豪芬門將麥禾高（Yvon Mvogo）回身撲救為時已晚，皮球恰到好處越過他手頂入網，奧摩尼亞29分鐘先拔頭籌。

高美斯（中）機警地半場笠射建功，為球隊上半場先開紀錄。（美聯社）

高美斯半場笠射逐格睇：

半場笠射金球片段（0：06開始）

燕豪芬由箭頭馬倫（Donyell Malen）在上半場末段追成平手，該名荷蘭前鋒完場前再建一功，快門將一步起腳破網攻入絕殺一球，梅開二度，並助燕豪芬順利以2：1反勝，全取3分。

燕豪芬前鋒馬倫上﹑下半場末段各建一功，助球隊反勝奧摩尼亞。（路透社）

歐霸次輪分組賽焦點戰果：

+ 5 + 5 + 5

縱使奧摩尼亞未能在主場取得歐霸首勝，但相信這個半場笠射亦會在球迷的腦海留下深刻印象。機警的高美斯把握機會半場外笠射建功，以56米的距離再度打破歐霸史上最遠入球的紀錄。

如今戴上隊長臂章領奧摩尼亞出戰的高美斯，是巴塞隆拿的青訓產品，離開巴塞後在西班牙及英格蘭打滾，期間曾經在韋根度過5個年頭並征戰英超，隨後離隊後先後效力新特蘭及華歷簡奴，在2018年轉戰塞浦路斯聯賽。

高美斯曾經在英格蘭打滾多年，曾為韋根征戰英超。（資料圖片／Getty Images）

【重溫上周格拉斯哥流浪的半場金球】