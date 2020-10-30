【韓職】FC首爾主力中堅突身亡　終年31歲　疑「做了極端選擇」

K1（韓職）球隊FC首爾今日（30日）突然宣布，效力多年的後防主將金南春突然身亡，終年31歲，確實死因仍待調查。

韓國警方指，31歲的金南春今日早上被發現倒斃於首爾松波區一幢大廈的停車場內，韓國《朝鮮日報》引述當地警方指，現場沒有犯罪迹象，FC首爾會方估計金南春可能「作出了一個極端的選擇」，但警方強調：「確實死因仍需進一步調查。」

FC首爾在Facebook專頁發布金南春死訊。（Facebook）

畢生只踢首爾 近月因傷缺陣

金南春自大學畢業後，在2013年以K League選秀首位的身份加盟FC首爾，漸漸站穩陣腳、成為主力中堅，獲球迷將他與曼聯一代中堅維迪相比。他除了在2017至18年因服兵役效力軍隊球隊尚州尚武外，畢生只效力首爾，對球會感情深厚，今季季初亦順利續約3年，今年大部份比賽都正選上陣並踢足全場，他上一次為首爾上陣是9月26日在附加賽對水原三星藍翼一戰，惟在此戰傷出，此後就未有在上陣。

其經理人對於金南春突然逝世大表驚訝，指兩人數日前曾透過電話交談，「那時候我們的對話跟平日沒有分別，例如談到下一任首爾主教練會是誰，也沒有感覺到他在擔憂什麼。」

金南春（左一）曾為FC首爾出戰亞冠盃。（Getty Images）

傳媒道指，FC首爾上下都對金南春突然身亡大感震驚、亦非常悲傷，球隊明日尚要在附加賽對仁川聯，暫未知賽事有無任何特別安排。

FC首爾陣中球星不少，包括曾效力摩納哥及阿仙奴的朴主永，還有前些路迪、史雲斯及紐卡素中場奇誠庸，然而韓國球壇近年由全北現代汽車稱霸，首爾近4季都未能重奪聯賽冠軍，今季在附加賽亦要在護級組作賽，目前已提早「上岸」。

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