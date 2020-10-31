【英超】狼隊法國小將首戰18分鐘開齋　冷靜應付對手連環挑機

本輪英超早場，狼隊主場輕勝水晶宮，焦點盡在新丁左翼衛身上。 19歲法國小國腳艾洛利正選上陣，首次亮相英超僅18分鐘便射入第一球。小將及後與水晶宮「濕水欖核」大鬥法，面對挑釁仍然沉着應對。

艾洛利（Rayan Aït-Nouri）今季開鑼時仍效力法甲昂熱，轉會窗關閉前才外借加盟狼隊，附設季後收購優先權。狼隊上半代替正選左翼衛路曼沙斯（Romain SAISS），開賽早段已盡現助攻能力，殺上前場射門。

艾洛利上月還在法甲上陣，今個月已經轉戰英超，而且有入球。（Getty Images）

當水晶宮的巴舒亞伊（Michy BATSHUAYI）於17分鐘入球因越位無效，艾洛利1分鐘後便為狼隊先開記錄。普丹斯（Daniel PODENCE）傳中被高耶迪（Cheikhou KOUYATE）的頭槌解圍，但欠清脆，艾洛利殺入禁區窩利撞射彈地波，飛向遠柱網仔，取得個人英超，以及職業生涯第一個入球。狼隊於27分鐘再由普丹斯建功，就此奠定2：0勝局。

艾洛利撞射穿過水晶宮守衛，飛向網仔，先開記錄。（Getty Images）

艾洛利後來一再與水晶宮攻擊主力韋費特沙夏（Wilfried ZAHA）交手，先是下半場53分鐘回防時，在禁區攔跌碰跌沙夏，但球證似乎與VAR球證通訊後，認為沒有犯規，逃過一劫。

完全中腳，竟無12碼，VAR又發功。（影片截圖）

繼而在62分鐘，二人再度交手，更有肢體動作。沙夏被搶甩球後，絆跌艾洛利而被吹罰後乘機抽水，拍向艾洛利的頸再拾球，並向旁證投訴。艾洛利加入理論後欲拍走沙夏手上的球，沙夏顯然動怒，再次出手推向艾洛利肩膊，二人繼而「鬥牛」，沙夏再次推艾洛利面頰，而艾洛利只是撥開，始終沒有「還拖」。球證最終向沙夏出示黃牌，而水晶宮於下半場末段再有米利禾積域（Luka MILIVOJEVIC）侵犯摩天奴（JOAO MOUTINHO）被紅牌直接驅逐。

你眼望我眼，互相「咩呀」幾聲，通常就會變成「鬥牛」。艾洛利沉着應對，全身而退。（Getty Images）

【艾洛利vs沙夏】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

狼隊領隊紐奴賽後稱讚艾洛利加入球隊，合作僅數星期，仍有大幅進步空間，「但首先，他甚具天賦」。紐奴又稱艾洛利應該多謝他今仗取代的沙斯：「今天隊內會議，沙斯幫了他很多。他要改善英文，只懂基本字詞，沙斯充當他的翻譯。」

【狼隊2:0水晶宮】 （按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：