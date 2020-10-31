【英超】曼城作客一球小勝錫菲聯　基爾獲加一箭定江山

英超第7輪周六頭場，錫菲聯主場接受曼城的挑戰，「藍月亮」上半場連環近射無功而還，第100場披上曼城球衣上陣的基爾獲加，一記「割草式」冷箭，收死今仗左飛右撲的錫菲聯門將蘭斯達爾。

曼城繼續鬧前鋒荒，阿古路短暫復出後重回「十字兵」行列。主場出擊的「藍月亮」，主帥哥迪奧拿派出費倫托利斯串演前鋒，配合史達寧及馬列斯攻堅，隊長兼中場大腦迪布尼復任正選。

迪布尼復任正選領軍出戰。（路透社）

司職翼鋒的費倫托利斯，雖然不在最熟悉的位置，但這個西班牙球員仍然表現不俗，早段一次近門頭槌被錫菲聯門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）撲出，及後接應史達寧橫傳在門前近射，反應敏捷的蘭斯達爾「神救」，再度化險為夷。

串演前鋒的費倫托利斯，上半場連番攻門亦無功而還，悉數被蘭斯達爾撲出。（路透社）

曼城近門「頭頂腳踢」同樣無功而還，唯有靠冷箭「數糊」。第100次為曼城上陣的基爾獲加，在禁區頂一記「割草式」射球，蘭斯達爾的視線稍稍被隊友阻擋，導致落地較慢，只能目送皮球死角入網，曼城28分鐘先開紀錄。

「藍月亮」半場錄得10次埋門，5次中目標攻門，在半場依然僅僅一球領先。

基爾獲加一記「割草式」遠射建功，為曼城打開紀錄。（路透社）

曼城換邊後一直未能擴大領先優勢，錫菲聯主帥韋達換入隆特史譚（John Lundstram）增強攻力，形勢上反壓對手，一直在曼城後場「圍猜」，惜未能找到機會起腳。

由利物浦加盟的前鋒利安比維斯達（Rhian Brewster）有一次黃金機會，單刀面對出迎的艾達臣，該名「千禧後」小將嘗試挑過艾達臣，但艾達臣反應夠快單手撲出。

蘭斯達爾今仗相當忙碌，左飛右撲救出不少曼城的攻門，包括末段貝拿度施華的切入勁射。可惜的是，錫菲聯前線繼續啞火，連續4場主場賽事零入球，最終曼城小勝1：0，錫菲聯則聯賽7場不勝。

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：