【英超】車路士作客3球輕取般尼　新兵薛耶治正選即交一傳一射

英超第7輪聯賽，車路士作客下游的般尼，首度英超正選上陣的薛耶治，今仗表現亮眼，在上半場取得英超首個入球，下半場則造就迪姆華拿建功，加上蘇馬的頭槌入球，車路士作客以3球輕取般尼。

戰畢周中遠赴俄羅斯的歐聯分組賽後，車路士今周英超作客榜尾分子般尼，原定正選出戰的普列錫，熱身時不慎受傷，最終由迪姆華拿出任正選，配合薛耶治及譚美阿巴謙攻堅。

林柏特今仗輪換，美臣蒙特復任正選。（Getty Images）

英超第7輪戰果：

賽前不被看好的般尼卻在開賽早段取得黃金機會，艾殊利班尼斯（Ashley Barnes）接應長傳單刀，車路士門將艾度亞文迪隨即出迎封位，班尼斯選擇笠射卻越楣而去。

站穩陣腳的車路士逐漸取回優勢，列斯占士右路傳中，欲在空中頂頭槌的芝維爾，被對手的布朗希爾（Josh Brownhill）推開，惜球證及VAR同樣未有示意。今仗前線掛帥的譚美阿巴謙一記頭槌攻門，被般尼門將普比托出底線。

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芝維爾跳頂時被推開，但球證及VAR同樣未有示意。（Getty Images）

列斯占士再度落底助攻回傳給阿巴謙，再加一腳回後予薛耶治順勢左腳撞射，普比回身不及近柱入網，薛耶治攻入英超首個入球，26分鐘為車路士先開紀錄，「藍戰士」帶一球優勢返回更衣室。

薛耶治撞射建功，取得登陸英超以來的首個入球。（路透社）

今仗戰情與周六頭場曼城對錫菲聯相若，當車路士在上半場中段取得領先後，特意放慢節奏。般尼易邊後增強壓力，希望盡早收復失地，惜未能製造具威脅的埋門。

追平不成，般尼隨後再度失守，美臣蒙特開出角球，堤亞高施華走前柱拉散般尼的防線，蘇馬無人看管頭槌入網，攻入今季第3個入球，63分鐘擴大領先優勢。

蘇馬上前助攻又有斬獲，接應角球頭槌入網，車路士領先至2：0。（路透社）

薛耶治自己有進帳外，及後造就迪姆華拿再下一城，70分鐘領先3球。大局已定，一傳一射的薛耶治亦退下火線。鮮有上陣的基奧特亦有入替機會，更將皮球送入網窩，惜越位在先入球無效。

迪姆華拿接應薛耶治助攻建功，為球隊錦上添花。（路透社）

車路士保住3球勝果至完場，連續4場不失，門將艾度亞文迪繼續保持在車路士的清白之身。車路士7戰得12分升上聯賽榜第4位；般尼則繼續開季的頹勢，6場不勝並僅得1分，暫時排在聯賽榜最後一名。

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：