【足球熱話】巴塞主帥位到底有幾難捱？　施迪恩踢爆美斯極難頂

曾任英格蘭國家隊領隊的荷杜（Glenn Hoddle）曾聲稱，三獅軍團主帥是世上最困難的工作，甚至較英國首相更難做。換成今時今日，足球壇最難打的一份工，或許是巴塞隆拿主帥才對。 球會內部角力不斷，球隊正值新老交接期，轉會入錯貨只能「硬食」之餘又要交出亮麗成績，最大問題是陣中王牌美斯必須細心呵護……在位8個月即被炒的施迪恩（Quique Setién），直接承認並多次重覆：「美斯真是很麻煩。」

以施迪恩的CV，能出任巴塞主帥看似是奇跡：由桑坦德開始，執教球隊多是西甲「升降機」甚至是乙、丙組球會，亦當過赤道畿內亞主帥，幾乎沒有一份工做得長，唯一只有丙組球隊盧高（Lugo）效力達6年之久，為他們由西丙升上西乙。

加盟巴塞之前，執教貝迪斯兩季，第一季得第六，翌季第十，已是生最佳戰績。獎盃？一次也沒接近過。難以想像，如此履歷竟可成為全球最大球會巴塞隆拿主帥，或許可側面反映這是一份多令人厭惡或找尋合適人選的工作。

不難想像，如此平庸執教往績，當收到巴塞招手一刻有多興奮，施迪恩不是不知道前路艱難，只是那張夢一樣美好的聘約和職位實在令人無法拒絕。

巴塞隆拿主帥份工有幾難做？看施迪恩時時苦口苦面可清楚睇到。（Getty Images）

皇馬舊帥面前力數巴塞

開心的時間過得特別快，施迪恩正好相反，不時被拍到他愁眉苦臉、低頭沉思模樣，上任僅8個月，已到達夢醒時份：歐聯八強領軍被拜仁慕尼黑大炒8：2，他在3天後被辭退。詭異的是，離開魯營當天，攝影師捕捉到重拾歡容的他，魯營的一切，似乎是不堪回首的惡夢一場。

他一定相當後悔打這一份工，否則沒有可能接受訪問力數舊主不是，而且跟他訪談的對象，更是曾任皇馬主帥的迪保斯基（Vicente del Bosque）。他倆在西班牙《國家報》的訪談，說得最多的正是陣中王牌美斯。

【總是愁眉苦臉的施迪恩】（按圖放大）

「美斯實在難以管理」

他先大讚美斯是歷來最佳球員，「以往從未有人能夠維持頂峰多年，歷久不衰」，繼而承認「美斯確是難以管理」，自嘲：「我是什麼人，何德何能可以改變他呢？」指出球隊既然已接受美斯，多年來也未有改變過，他也不能向美斯做什麼，又聲稱美斯在球場以外的另一面更加複雜得難以處理，令他意想不到。

他形容，「美斯十分內向，但會讓你知道他的要求。他沒有太多說話……是的，我離開之後才發現，當時我其實應該作出不一樣的決定，不過在你之上永遠有些東西：球會。在會長、球員、教練之上，還有球會和球迷。」

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完全失去自我

他認為，侵蝕他與美斯的，還有那份「永遠只能取勝」的心態。習慣勝利，錦標手到拿來，無視球隊正處於交接期，令一切變得舉步維艱。

當被問及身在巴塞隆拿時，能否維持自我，施迪恩一口否定：「當然不，我不能當自己。我不能夠，也不知道自己可以那樣，這是現實。」又指出，「當你跟巴塞那樣的球會簽約，你已知道就算擁有世上最優秀球員，一切也不容易。」

「我可以作出重大改變，但他們一定不能在我加盟後如此短時間內更改任何事情。」他口中的巴塞如大笨象般巨大得難以變改，直言「如果在其他處境，我的決定會截然不同。」

今次是施迪恩自8月中離開巴塞後首度開腔談及舊東家，苦水已是意料中事。不止是他，就連在巴塞由球員到主帥一路紅褲子出身的哥迪奧拿也表明不會重返魯營接掌帥位。

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哥迪奧拿再次強調，他在巴塞執教生涯已完結，未來不會再次接掌帥印。（資料圖片：Getty Images）

哥迪奧拿：「我在巴塞領隊生涯已完結」

巴塞會長巴圖美奧近日終於辭任，有潛在繼任人選揚言要找哥迪奧拿回巴塞領軍，令哥帥耍手擰頭：「我已講過很多次，我在巴塞隆拿身為領隊的生涯已完結。那是你一生人之中只會做一次的事情，如今亦已有優秀人選在位，例如朗奴高文就是個了不起的領隊，所以話題已完結。」

他強調，「我在這裏（曼城）仍然很開心，我仍有渴望做得更好，那是最重要的一點。」