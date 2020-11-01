【英超】維拉發力太遲吞兩連敗　修咸頓罰球王梅開二度

阿士東維拉周日（11月1日）英超頭場主場迎戰修咸頓，想不到上半場落後3球，雖在補時階段連入兩球，但最後仍是以3：4不敵有禾特普斯攻入兩球的修咸頓。

修咸頓今仗反客為主，進攻比起上周輸今季第一場的維拉入肉得多，查阿當斯4分鐘入波，但因越位版VAR判入球無效。3分鐘後修咸頓反擊，禾確特接應艾格斯傳送，射門中楣彈出。

維斯達加特頭槌為修咸頓先開紀錄。（Getty Images）

禾特普斯罰球兩度建功。（Getty Images）

修咸頓20分鐘右路得到罰球機會，禾特普斯斬中，中堅維斯達加特罰球一頂先開紀錄。禾確特33分鐘禁區外被侵犯，禾特普斯22碼罰球一射破網拉開紀錄。

完半場前，修咸頓多得對手禁區頂犯手球，禾特普斯罰球再度建功，直插網仔，「聖人」半場領先3球返更衣室。

兩個入球一次助攻，禾特普斯成為「聖人」贏波最大功臣。（Getty Images）

維拉換邊後終於有似樣攻勢，左翼基亞利殊接應隊友傳中頭槌攻門，但過不了麥卡菲十指關。修咸頓換邊後並非死守，58分鐘反擊有艾格斯禁區頂妙射得手，領先到4：0。

屈堅斯入波助維拉拉近紀錄。（Getty Images）

主隊終在62分鐘破蛋，基亞利殊造就泰朗明斯入波。不過，「聖人」未洩氣，73分鐘差點就再入一球，但艾格斯越位在先，入球無效。維拉雖然積極反撲，但巴克利80分鐘找到明斯，但後者頭槌攻門被麥卡菲托走。

修咸頓的伊巴謙馬迪亞路補時階段禁區內踢跌基亞利殊，屈堅斯操刀得手。維拉97分鐘又有基亞利殊遠射得手，但為時已晚，最終維拉以3：4不敵修咸頓。

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