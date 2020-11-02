【意甲】C朗拿度回歸感覺良好　後備入替即梅開二度領軍奠勝

C朗拿度強勢回歸！該名葡萄牙球星確診新冠肺炎長達19日後，終於由陽轉陰，病癒復出重回祖雲達斯的大軍名單，作客史柏斯亞一仗中先列後備。 C朗染疫後換上新形象，加上餓波已久，C朗下半場入替僅3分鐘即有進賬，及後更好事成雙梅開二度，向世人說明即使曾患上新冠肺炎，亦不會影響他的表現。

C朗拿度上月中確診患新冠肺炎，及後多次檢驗持續陽性，使C朗需要繼續養病，並錯過與美斯在歐聯的「球王之戰」等，祖雲達斯缺少C朗下﹐聯賽兩連和。

在今輪作客鬥史柏斯亞前，祖雲達斯在官方網站公布C朗的病毒測試終呈陰性，相隔19日後病癒並結束隔離，大軍名單中當然有C朗的名字。

C朗拿度出柙！ 染新冠肺炎19日終告康復

【C朗染疫時間線】（按圖放大）

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面對聯賽榜下游的史柏斯亞，主帥派路先將C朗列為後備，以莫拉達及戴巴拿攻堅，「長青樹」保方則把守最後一關。

祖雲達斯由莫拉達先開紀錄，接應麥堅尼的橫傳面對空門輕鬆射成1：0。史柏斯亞及後一次右路攻勢，巴圖路美多次假身後切入大位，再橫傳予普比加撞射，皮球省中祖雲達斯守衛改變方向，保方只好投降，史柏斯亞於32分鐘追和。

祖雲達斯遲遲未能取得領先，派路下半場中段派出C朗入替戴巴拿。C朗最大任務當然是領球隊再度領先，他僅花3分鐘完成該任務，接應莫拉達直線傳送面對對方門將出迎，瀟灑推過門將射入空門，59分鐘攻入復出首球。

史柏斯亞防線失守後患得患失，曝露不少空位，拉比奧特接應隊友長傳，突破越位陷阱，在小禁區扣過對方守衛起腳入網，祖雲達斯67分鐘領先至3：1。新加盟祖雲達斯的費達歷高基艾沙及後一次左路發難，以速度壓過對手入禁區，以身位保護皮球時被對方踢跌，球證直指12碼點，極刑由C朗主射巧妙地挑射入網，76分鐘錦上添花射成4：1。

祖雲達斯全取3分，6戰3勝3和得12分，暫時升上聯賽榜第3位；史柏斯亞則以5分暫列17位。

球王回歸，C朗後備入替即連轟兩球，領祖雲達斯4：1贏波全取3分。（Getty Images）

C朗回歸即梅開二度，賽後接受訪問時表示自我感覺良好，病癒後的主要任務就是追趕前列分子，「我患病時沒有任何病徵，如今我感覺十分好，今仗回歸我喜愛的綠茵場出戰，是一件令人雀躍的事。意甲的競爭激烈，就如AC米蘭﹑拉素及拿玻里的走勢同樣凌厲，如今我們必須繼續努力，急起直追。」

【C朗抗疫新造型，似乎炒車了】（按圖放大）