【英超】巴利相隔2734日後再建功　入替奠勝助熱刺挫白禮頓

「大師兄」歸位了！今夏由皇家馬德里返回成名地熱刺的加里夫巴利，在今輪英超主場鬥白禮頓一仗後備入替，接應利古朗的傳中銅頭一搖頭槌破網，攻入回歸英超的首個入球，相隔2734日再一次為熱刺建功，助球隊奠定勝局，以2：1力克白禮頓全取3分。

英超周日（1日）尾場，周中歐霸分組賽吃下悶棍的熱刺，收拾心情主場迎戰白禮頓，「前線孖寶」哈利卡尼及孫興慜當然正選上陣。哈利卡尼上半場中段禁區內被對手推跌，球證翻查VAR後判罰12碼，卡尼親自操刀中鵠，13分鐘先拔頭籌。今仗擔任正選的馬特杜靴迪，及後在禁區內拉跌杜沙特，球證在翻看重播後未有表示，熱刺帶一球領先返回更衣室。

雖然上半場的疑似12碼未有吹罰，白禮頓的努力沒有白費，換邊後由右閘蘭普堤（Tariq Lamptey）建功，攻入生涯首個英超入球，下半場11分鐘追成1：1平手。熱刺主帥摩連奴的目標必然是3分，被扳平後先後換入盧施素及加里夫巴利增強攻力，拉美拿的冷箭及卡尼近射同樣中柱無功而還。

熱刺繼續向白禮頓施壓，終在中段收效，兩名前皇馬兵的一次合作，利古朗以右腳斬中，「大師兄」加里夫巴利「紮行馬」一頂破網，73分鐘攻入奠勝一球，結果熱刺以2：1力克白禮頓，暫時以14分登上聯賽榜次席。

加里夫巴利今夏由皇馬外借重返熱刺後，上陣第4場終於有「士哥」，相隔2734日再度在英超賽場建功，對上一個英超入球已經是2013年5月攻入新特蘭的大門。

巴利打破超過9個月的入球荒，上一次入球已是今年1月的西班牙盃第3圈，該名威爾斯球星對入球大感高興，遺憾的是沒有球迷見證他的入球，「為球隊攻入致勝一球，我感到非常高興可以再度為熱刺取得入球，可惜在場沒有球迷，十分希望與他們分享這一刻。」

加里夫巴利終在摩連奴麾下建功，「摩佬」同樣感到高興，更笑言為愛將「出返啖氣」，「巴利值得取得入球，我感到十分高興，故此我將花5分鐘瀏覽皇馬的社交網站，看看他們對巴利入波的看法。」

英超第7輪戰果：