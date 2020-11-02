【意甲】伊巴謙莫域霸氣倒掛奠定勝局　AC米蘭跨季意甲18場不敗

肺炎、傷患、「就快四張」，統統不是問題。 瑞典老將伊巴謙莫域在昨晚意甲為AC米蘭正選攻堅，不僅踢足全場，更成為贏波功臣。他先助攻後入球，作客力壓烏甸尼斯，入球更是高難度動作。

伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovich）上月中從新冠肺炎中復元，恍如無事發生。他康復後兩仗意甲均踢足全場兼梅開二度，昨晚對烏甸尼斯先於上半場18分鐘接應長傳在禁區控定後，冷靜等待隊友接應，看準傳出地波讓基斯爾（Franck KESSIE）12碼點撞射，彈楣底入網而先開記錄。惟主隊在下半場開賽不久獲12碼，由迪保羅（Rodrigo DE PAUL）。

伊巴謙莫域愈老愈霸氣。（Getty Images）

戰至83分鐘，伊巴謙莫域發揮力量、柔韌與技術，奠定勝局。列比錫（Ante REBIC）在左路禁區角斬入中央，烏甸尼斯守衛未能清脆解圍，僅僅踢高。球從高點墜落，伊巴謙莫域「走過龍」而背對龍門，其時米蘭與烏甸尼斯各有一人面向龍門趕至。此時，伊巴謙莫域左路升起，右腳高舉打倒掛，快烏甸尼斯守將一步。雖然沒有踢準，但皮球剛好彈向遠柱網仔。

伊巴的功夫腳與倒掛，早年經常震懾世界，39歲依然賞心悅目。（美聯社）

AC米蘭憑伊巴謙莫域的霸氣一腳，2:1險勝烏甸尼斯，「寸王」入球後意氣風發，少不了社交媒體發偉論。他上載倒掛照，留下霸氣側漏一句：「飛得起，為何跑？」

39歲伊巴新冠肺炎康復後第一擊 一夫當關助米蘭殺敗國米

AC米蘭勢如虹 曼聯借將一傳一射 伊巴霸氣側漏勸告世人

伊巴的twitter，有時比賽事過程精彩。（影片截圖）

自上個球季於6月重開後，至今未嘗敗績。本季意甲敗以5勝1和，16分排榜首。伊巴謙莫域則在本季意甲4次上陣，場場有入球，累積射入7球。

【伊巴載譽歸來引領A米上榜首】