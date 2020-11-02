【J League】中村憲剛告退　前鋒人生一直線　延遲退役終圓冠軍夢

前天萬聖節，日職聯（J1）川崎前鋒中場中村憲剛度過40歲生日。一天之後，他緊急召開記者會，宣布季末引退。 35歲預定退役、39歲十字韌帶斷裂，「前鋒男」本應更早告別。一次又一次堅持，「one club man」為球隊圓夢，亦為妻子與自己，一次過兌現承諾，實現目標。

這兩年的生日，對於中村與前鋒球迷，同樣難忘。去年生日前，剛剛捧起日本聯賽盃，生日後兩天的J1對廣島三箭，重創左膝。預計養傷7個月，結果到今年8月底對清水心跳才復出。重上戰線，窺準對手後防失誤，用康復的左腳一記乖巧笠射，入球紀念復出。

這些「Legend」仍在征戰：

教科書式罰球延續紀錄 遠藤保仁連續23季有士哥

三浦知良續寫神話 53歲之齡上陣63分鐘幾乎憑頭槌破門

中村憲剛在記者會上交待退役原因。（川崎前鋒Twitter）

入球慶生 翌日call急記招

今年生日後一天，川崎前鋒突然通知召開記者會，在球會官方頻道直播。中村強調為了「清清楚楚傳達退役原因」而「急call」記者會，宣布今季完結便會退役。他稱重傷沒有帶來後遺症，「之前有運動員同樣受傷，可以復元再上場，年齡不成問題。養傷期間一直這樣想」，急流勇退因為達成目標了「受傷後已決定多踢1年便退役，增添了動力。最大的目標是希望克服傷患，在J1展現自己的最高水平才離開」。中村在今季聯賽上陣5次，射入2球，除了復出對清水有士哥，生日當天對FC東京射入奠勝一球。

寶刀未老，距離退役尚有兩個月。（Twitter）

2003年大學畢業，在日乙川崎前鋒出道，一季之後，球衣從26號變成14號。中村在川崎前鋒，效力18年，帶領球隊在04年回歸J1，追逐冠軍。本來這些冠軍，不屬於他。

2017年一償夙願，中村憲剛身為隊長，激動流淚，成為家傳戶曉「名場面」。 （Twitter）

本來5年前退役 留下來成就冠軍

中村在記者會說，退役念頭早已出現，「踏入30歲，開始思考退役是怎麼回事，其時想到『努力到35歲』」。計劃趕不上變化，足球世界5年已是「咸豐年」，2012年球隊由風間八雲執教後不斷進步，退役念頭漸退，「對足球看法變了，自己和球隊成長了，35歲退役的念頭消失了」。

川崎前鋒首次封王，成就中村的「前鋒人生」高點。（Twitter）

光榮退役 就在不遠處

來到15年，思考退役時多了一個人，妻子加奈子，她是中村大學時代的足球部經理人。中村跟加奈子討論，認為足球員通常在40歲退役，「那時尚有5年，就一年一年踢下去」。這個決定，事後看完全相當正確。回顧這五年，2016年成為歷來最年長的聯賽MVP，接下來兩季助球隊首奪兼衛冕J1冠軍，加上去年聯賽盃與超級盃，個人與球隊終於修成果。而且，肺炎下的J1賽季，亦大有機會成為他們的囊中物。川崎前鋒尚餘9仗聯賽，領先達17分，讓中村光榮退役絕非奢想。

2018年再下一城，衛冕聯賽冠軍，這次笑得開懷。（Getty Images）

【前鋒One club man：中村憲剛】

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中村至今為川崎前鋒上陣671場，射入104球。至於日本國家隊，他累積68頂喼帽，射入6球，人生唯一世界盃賽事是2010年南非世界盃16強對巴拉圭後備入替，可惜日本在互射12碼階段落敗出局。

中村憲剛在國家隊生涯，上陣不少，惟存在感不及效力川崎前鋒。世界盃16強對巴拉圭，是生涯唯一世界盃賽事。（Getty Images）

【Kengo的國家隊生涯】

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隊友：只能流着淚說感謝

「阿叔今年已經40歲」，日本球壇不當一回事，40代如中村俊輔、遠藤保仁，甚至50代的三浦知良，仍然馳騁綠茵場。「前鋒男」退役，不少同行感到可惜。橫濱FC的松井大輔，已退役的內田篤人，同樣認為中村「仲踢得」，隊友小林悠則在網誌坦言「不知該怎麼說。憲剛對於我，相當重要」，並指一周前知悉退役意願，感到驚詫之餘，亦察覺他去意已決，「如今，只能流着淚說感謝」。