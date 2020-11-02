卜比查爾頓成第5名認知障礙症世盃功臣　再引足球員較易患症憂慮

英格蘭足球名宿卜比查爾頓（Sir Bobby Charlton）周日（11月1日）證實患上認知障礙症，是第5名患上此症的英格蘭1966年世界盃冠成員。 「卜比Sir」確診，再度引起憂慮。去年蘇格蘭格拉斯哥大學受英格蘭足總委託一份研究，曾指出足球員患此症風機會較一般人高3.5倍。

現年83歲的卜比查爾頓宣布患上認知障礙症，消息震撼球壇中人，其球員年代效力過的曼聯於聲明中表示難過，又指會全力支持「卜比Sir」及其家人渡過難關。

曼聯球拉舒福特亦於社交網站表示難過：「我小時候曾跟卜比查爾頓合照，直到今時今日每次見到他，我仍是那個畢恭畢敬的小孩。他是我從踢波第一日就追隨的榜樣：仁慈關愛、充滿天賦又敬業的人。卜比Sir，你是我的英雄，得知你要經歷病魔煎熬令我神傷。請你堅強地走下去，我們都愛你。」

卜比查爾頓宣布患上認知障礙症。（Getty Images）

另一英格蘭名將連尼加於Twitter表示傷感：「再有一位66年世盃奪冠英雄患上認知障礙。他應該是眾人當中最偉大的卜比Sir，這令人傷感之餘，亦使人擔憂。」

連尼加的憂慮不無道理，卜比查爾頓為66年英格蘭奪得世界盃的第5名功臣患上此症，另外4人包括7月離世的胞兄積查爾頓。

另外3人Nobby Stiles、Martin Peters、Ray Wilson於60多歲時確診，Stiles兒子曾於2017年在《BBC》紀錄片跟前英格蘭隊長舒利亞表示，深信父親患上認知障礙症是由頂頭槌引起。Stiles於今年10月30日去世。

查爾頓1966年帶領英格蘭奪得世界盃冠軍。（Getty Images）

認知障礙症成因眾多，創傷性腦損傷亦是其中一種。英格蘭足總去年成立小組，由格拉斯哥大學神經病理學顧問Willie Stewart博士領導，研究足球員患上認知障礙症的問題。小組翻查於1900年至1976年7676名職業球員的病歷，與逾2.3萬人的資料作比較，最後發現足球員較易患上認知障礙症，機會高出3.5倍。

卜比查爾頓球員年代使用皮製足球，由於較重及較硬，外界質疑頂頭槌或會導致患上認知障礙症。（Getty Images）

英格蘭前國腳、西布朗射手Jeff Astle於2002年去世，生前亦出現認知障礙症症狀，驗屍報告指出其重複腦部輕微創傷引致死亡，更將死因定性為工傷。Astle於60至70年曾效力多間球會，當時足球都是皮製，比現今足球都要重，尤其是落雨作賽時，這名曾為英格蘭上陣5次的前鋒以擅頂見稱，令人懷疑頭槌有可能是病因之一。

卜比查爾頓患上認知障礙症震驚球壇。（Getty Images）

英國禁10歲以下兒童練習頭槌

英格蘭足總雖然最後以「技術性出錯」為由終止研究，但仍改變青訓策略，減少18歲以下球員頂頭槌次數，更於今年2月與蘇格蘭及北愛爾蘭足總決定，禁止11歲以下球員在訓練期間用頭槌。美國早於2015年就以避免腦震盪及其他相關腦部疾病，已禁止10歲以下的球員練習頭槌。