【英超】阿仙奴棄將奧斯爾準備後路　轉戰商界任投資基金策略顧問

德國中場奧斯爾（Mesut Ozil）今季遭阿仙奴棄用，來年合約到期，前途仍是一大問號。不過，這名32歲球星已準備好掛靴後的「後路」，宣布擔任美國三藩市一間創業投資基金的策略顧問。

奧斯爾自上季英超球季重開至今，未有為阿仙奴上陣。他於10月打破沉默，證實阿仙奴沒有為他註冊為英超球員，表示遺憾並會堅持爭取出場機會。不過，普遍相信與「兵工廠」仍有一年合約的奧斯爾，再次披上阿仙奴球衣落場作賽機會甚微。

雖然未知足球生涯下一站在何方，但奧斯爾已為退役做足準備。（Getty Images）

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有傳奧斯爾下一站或到中東掘金，但合約到明年夏天才到期，這名德國中場足球生涯下一站仍可能有變。下一站仍是問號，但奧斯爾已準備好足球生涯後的「下一章」。

《彭博》報道奧斯爾成為創業投資基金Class 5 Global的策略顧問，他於聲明中說：「我很高興在現役時就準備好足球生涯後的下一章。」據報Class 5 Global資產逾1億美元。

奧斯爾遭阿仙奴棄用，10月曾發聲明表態。（Getty Images）

據了解，奧斯爾經由舊隊友、現時效力西布朗的基蘭傑比斯介紹，認識Class 5 Global的合夥人Youcef Oudjidane。報道指Oudjidane認識多名英超球員，亦會為他們給予投資建議。

近年愈來愈多運動員轉戰商界，都着眼創業投資，包括英格蘭足球名將碧咸、美國網球手莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）、美國籃球員杜蘭特（Kevin Durant）及安東尼（Carmelo Anthony）。

奧斯爾與阿仙奴合約明年夏天到期。（Getty Images）

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阿迪達再三強調棄用奧斯為自己決定

周薪達35萬英鎊的奧斯爾遭棄用，外界仍在揣測是什麼原因所成，又質疑領隊阿迪達在此事上有沒有任何話事權。

阿迪達日前接受訪問再次澄清是足球上的決定：「「我只能告訴你，我嘗試過盡可能給他機會，我自問已十分有耐性，公平地對待他及給他機會。他過去數季都是球會中很重要的一員，我沒有質疑這一點，但這個決定（棄用奧斯爾）對球隊及球會是最好的，」

曾於2011至16年效力阿仙奴的阿迪達，又不停強調棄用奧斯爾是他本人決定：「很多人都需要原因及『正確答案』，但我77只能給他們我的版本，他們信不信我、同不同意也好，我只能做那麼多了。但我一定要決定，用我的心及頭腦作出我認為最好的決定。」

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