【英超】李斯特城挫列斯聯登次席　華迪作客入球停不了

英超第7輪壓軸一仗，列斯聯主場接受李斯特城的挑戰，射手華迪復任正選即有建樹，一傳一射領球隊作客4：1擊敗列斯聯，7戰得15分升上聯賽榜次席。

愛華頓及阿士東維拉曾經是英超的前兩名球隊，兩支黑馬近兩輪齊吞兩連敗，李斯特城作客「升班馬」列斯聯，力爭重返前列位置。

上仗對阿仙奴先列後備，並入替奠勝的李城射手華迪今仗復任正選；列斯聯方面，上仗大演帽子戲法的箭頭班福特（Patrick Bamford）當然繼續掛帥。兩名球隊首席射手今仗正面交鋒，班福特開賽早段已有機會打開紀錄，接應希達哥斯達的二傳，近門頭槌一頂惜乏力，被李城門將卡斯柏舒米高沒收。

上仗連中三元的班福特，今仗未能延續勇態再有入球。（Getty Images）

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：

鏡頭一轉，李斯特城隨後的攻勢隨即攻破列斯聯大門，列斯聯後防一次誤傳，華迪搶去皮球推過門將梅斯尼亞（Illan Meslier）後不貪功，橫傳予哈維班尼斯射入空門，僅121秒便取得領先。華迪依然是列斯聯防線的心腹大患，及後接應傳中插水式頭槌，梅斯尼亞撲出不遠，泰利文斯門前「執雞」，21分鐘輕鬆射成2：0。

哈維班尼斯（右）射入空門，開賽僅121秒便打開紀錄。（路透社）

列斯聯在易邊後初段，達拉斯一次傳中卻無人碰到皮球，無心插柳地直飛入網，下半場僅3分鐘追成1：2，主隊及後乘勝追擊，希望再下一城扳平，柏保路靴南迪斯一次熨射非常「近磅」，舒米高早已投降卻敵不過門楣。

李斯特城在下半場中後段，後備入替的占士麥迪臣交出一記直線予另一名後備兵安達，再造就華迪建功，攻入今季第7個聯賽入球，76分鐘終擴大領先優勢。占士麥迪臣完場前博得12碼，由泰利文斯操刀一射入網，該名比利時中場梅開二度，並助球隊錦上添花，結果以4：1輕取列斯聯。

泰利文斯梅開二度，協助球隊擊敗列斯聯。（路透社）

英超第7輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

李斯特城7戰5勝2負，創下球會史上最佳的開季成績，比2015/16奇蹟奪冠的球季更要優勝，李城暫時以15分登上聯賽榜次席，僅1分落後榜首的利物浦；列斯聯則以10分跌落第12位。

華迪毫無疑問是李斯特城前線的數糊人物，更可稱為「作客殺手」，事關該名33歲的尖刀今季在主場仍然未有進賬，全數7球同在作客情況攻入。

華迪下半場建功，攻入今季第7個聯賽入球，並連續4場作客聯賽有入球。（路透社）

華迪今季4場作客聯賽均有進賬：