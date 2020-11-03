【游泳】何詩蓓不足24小時再創紀錄　200自升上史上第5快

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan ）周一（2日）晚上續戰在匈牙利舉行的國際游泳聯賽（ISL），繼首日游出100米自由泳新亞洲紀錄後不足24小時轉戰200米自由泳決賽，以1分51.42秒推前個人保持的亞洲紀錄，其時間升上史上第5快。

上周六剛滿23歲的Siobhan，香港時間今晨出戰4x100米自由泳接力賽中，刷新自己保持的100米自由泳亞洲及香港紀錄，其51.14秒推前了上站刷新的51.38秒亞洲紀錄，時間距離短池世界紀錄慢0.89秒，仍足以成為短池100自史上第6快泳手。

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今季轉至衛冕隊的何詩蓓愈戰愈勇，兩站連破亞洲紀錄。（SwimSwam）

何詩蓓相隔兩周，再推前個人保持的200米自由泳亞洲紀錄。（SwimingStats）

不足24小時，Siobhan次日續戰100米自由泳，游出51.30秒勇奪第一，為所屬泳隊Energy Standard取得高分數。

雖然未能再衝破昨晚游出的51.14秒100米自亞洲紀錄，她其後出戰200米自決賽，以暫時今季ISL該項目最快時間的1分51.42秒，把兩周前於第一站刷新的1分51.67秒亞洲及香港紀錄再推前，並上升2位成為短池200自史上第5快泳手，銳不可擋。

何詩蓓升上200米自由泳史上第5快泳手，期待她下一站表現。（SwimmingStats）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：