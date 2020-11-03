【英超】白禮頓射手突然無影　英媒踢爆非因戰術原因而落選

白禮頓作客熱刺，最終1：2飲恨落敗，白禮頓的首席射手馬奧比竟未被列入大軍名單中，開賽沒有關於他的受傷消息。英國《每日郵報》透露該名法國前鋒落選，全因他自我膨脹，更傳聞與隊友有爭執。

熱刺在今輪聯賽主場迎戰白禮頓，憑哈利卡尼及加里夫巴利各建一功，以2：1力克白禮頓。由格拉咸波特（Graham Potter）領軍的白禮頓，今仗排陣出人意表，正選門將馬菲賴恩先列後備，前線改以杜沙特及拉爾拉拿攻堅。

現年24歲的馬奧比（Neal Maupay），今仗前6輪全數正選兼踢足全場，更攻入4個聯賽入球，是白禮頓的首席射手。該名法國前鋒賽前沒有傳出受傷，無傷無病理應正選上陣，今仗更在大軍名單「失蹤」，所為何事？

巴利相隔2734日後再建功 入場3分鐘助熱刺挫白禮頓

馬奧比不在大軍名單，主帥波特改派杜沙特及拉爾拉拿攻堅。（Getty Images）

英超第7輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

白禮頓主帥波特賽後稱因「戰術考量」而收起馬奧比，但除了馬奧比外，白禮頓只得韋碧克及瑞士青年軍代表薛基利（Andi Zeqiri），波特卻選杜沙特及拉爾拉拿，此事當然並非簡單一句「戰術原因」就能解釋。

英國《每日郵報》透露馬奧比突然「失蹤」的原因，或與他的性格有關。《每日郵報》引述消息指馬奧比的自我澎漲問題愈來愈嚴重，加上上周曾經與隊友發生爭執，所以波特才作出這個決定。

馬奧比今季攻入4個聯賽入球，是白禮頓的首席射手。（資料圖片／Getty Images）

即使馬奧比是隊中的頭號射手，波特照樣棄用該名法國前鋒，希望向馬奧比傳達一個訊息，沒有一個球員比球隊整體更加重要。

白禮頓暫時7戰僅得1勝2和，以5分暫列聯賽第16位，下仗面對仍未打開勝利之門的般尼，相信是搶分的大好機會，馬奧比會否再度入選大軍名單仍然是未知之數，若馬奧比上陣的話必定對球隊攻力有幫助。

馬奧比疑因性格問題未能入選，傳主帥波特以團隊利益行先。（Getty Images）

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：