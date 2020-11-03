足球熱話︱美斯與巴塞前主帥鬧翻細節曝光　一句話成被炒導火線？

巴塞隆拿巨星美斯（Lionel Messi）與前主帥施迪恩（Quique Setién）之間的矛盾，近日隨後者離開魯營後首度開腔曝光，他不諱言「美斯實在難以管理」，惟未有深入講解。 西班牙傳媒再爆出兩人不和更多細節，其中施迪恩向阿根廷球王放下一句狠話，或是他最終被辭退的導火線。

首先重組一下巴塞上季將帥不和時間線

上季西甲聯賽一度看似是巴塞隆拿囊中物，戰至第22周跟宿敵皇家馬德里差距一度拉開至9分之多。即使之後在「國家打吡」作客0：2敗走班拿貝，29周過後巴塞隆拿仍以20勝4和5負得64分排榜首，力壓18勝8和3負得62分的皇家馬德里，進入「最後直路」前，仍是手執半隻盃耳。

不料第30周作客西維爾0：0賽和痛失兩分，被皇馬追至同分，並因得失球差將榜首位置拱手讓予皇馬。第31周兩隊分別贏波，6月27日第32周巴塞作客切爾達完場前被逼和2：2，變成落後皇馬兩分，眼看快要到手的錦標從懷中被搶走，還讓皇馬自2017年首度再次奪標，美斯、蘇亞雷斯為首的一眾巴塞球員終對施迪恩忍無可忍，更衣室爆出嚴重衝突。

【上半場明明仲開開心心】（按圖放大）

6月27日施迪恩疑似向美斯爆seed

西班牙《世界體育報》報道，當天巴塞更衣室已因被切爾達逼和十分憤怒，部分球員質疑施迪恩在比賽中的一些戰術，要求教練「必須尊敬比他贏得更多冠軍的球員」。

施迪恩的回應是，向美斯說：「如果你不喜歡我所說的話，你知道大門在哪兒。」美斯據報當時聽罷後在冷笑。

美斯到底有幾難招呼？施迪恩現身說法：

【足球熱話】巴塞主帥位到底有幾難捱？ 施迪恩踢爆美斯極難頂

【完場前被追平十分無癮】（按圖放大）

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美斯兩度迴避巴塞助教

事實上，該場比賽期間已可看到將帥之間的劍拔弩張。直播畫面捕捉到，一次飲水休息時間，施迪恩的左右手沙拉比亞（Eder Sarabia）嘗試給予美斯指示，惟阿根廷球王兩度避開這位巴塞前助教，拒絕跟對方有任何交流。

同一天，已被換出正在看台上觀戰的蘇亞雷斯，亦曾以一副大興問罪之師的姿態向沙拉比亞說話，要求他對場上球員表示尊重。沙拉比亞隨即向施迪恩複述蘇亞雷斯的一番話，兩人一輪密斟。同樣在81分鐘被調離陣的左閘佐迪艾巴，在完場時亦顯得非常憤怒。

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被拜仁大炒8：2，施迪恩三天後被炒。（Getty Images）

【總是愁眉苦臉的施迪恩】（按圖放大）

被拜仁大炒8：2後GG 美斯求去

西甲錦標無望，更衣室事件後個半月，8月15日巴塞歐聯八強被拜仁慕尼黑大炒8：2恥辱出局，不久即傳出美斯對巴塞心灰意冷傳聞。

施迪恩在對拜仁一仗三日後被辭退，美斯及後正式通知巴塞管理層要度啟動放人條款自由身離隊，成為今夏轉會市場最大震撼彈。施迪恩近日接受西班牙《國家報》訪問時承認，對拜仁一戰後已知會被炒，「那樣落敗真的會深受傷害，我會因為那場敗仗被寫進歷史。我接受關於我那部分的指罵，總有一天我會將它寫出來。」他聲稱，被辭退後發現早在大敗予拜仁之前，巴塞已決定踢他走。

鬧劇在美斯留隊下暫告一段落，朗奴高文走馬上任，巴塞在疫情下嚴重虧損，無力增兵，開季戰績不似預期。就算劣行斑斑的會長巴圖美奧終於在會員公投表決針對他和董事局的不信任動議投票前離任，巴塞的惡夢仍不知何年何月才會完結。

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【重溫：美斯去向網民瘋狂改圖】（按圖進入）