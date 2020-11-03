【英超】普捷天奴失業近一年重現幕前　行家：假期完畢快開工

熱刺球迷，「肥爸爸」回來了。 星期二凌晨英超賽事，戲碼一般，評述席出現稀客。熱刺前領隊普捷天奴被解僱快一年，重現熒光幕前。別來無恙，頭髮長長，球迷期待他回來，「行家」亦然，在直播之中着他「快啲返嚟」。

普捷天奴周二凌晨（3日）現身英國《天空體育》（Sky Sports）直播列斯聯對李斯特城節目，跟利物浦前中堅加歷查擔任客席評述。去年11月19日被熱刺解僱後，一直養尊處優，間中接受訪問。再次亮相熒光幕前，臉龐看來稍稍發福，頭髮更為「藝術家」，顯然沒多修剪。

到底普捷天奴傳過幾多隊？以下僅列部分：

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「肥普」沒有變成「肥肥普」，不過頭髮長了不少。（影片截圖）

「肥普」失業期間，一直是傳媒報道的「萬能插」，每當有大球會主帥表現差，傳聞換帥人選必有普捷天奴。巴塞隆拿、祖雲達斯、曼聯，傳到今天還在傳，惟他早前親證只曾收到摩納哥邀請。普捷天奴在節目中，用「有限公司」英文談及近况，坦言「搵緊工」：「我一直準備好重投賽事，我愛足球，是我熱愛的運動和工作。我一直有在工作，但與每天跟球員及職員合作不同。說實在，很懷念。走進練習場，跟球隊準備比賽，毫不感壓力。」

賽事完畢，李斯特城由頭帶到尾，輕鬆大勝列斯聯4：1。現場與錄影廠連線，李斯特城領隊羅渣士表現輕鬆，讚許一句「球隊表現無懈可擊」後，即向普捷天奴呼籲：「喂，放完假喇，快啲返嚟開工喎。」普捷天奴與加歷查，及錄影廠中的主持，一同大笑回應。

羅渣士帶領李斯特城輕鬆取勝，說話輕鬆，提提普捷天奴「快啲搵份工」。（Getty Images）

普捷天奴2014年從修咸頓過檔熱刺，帶領熱刺打出近代最佳成績，兩度奪得聯賽亞軍，並在去年創下球會歷史，殺入歐聯決賽。可惜是他執教熱刺近5年，表現廣受好評，卻始終無錦標到手。歐聯決賽不敵利物浦後，上季開季戰績低落，熱刺決定手起刀落，宣布解僱他後數天，委任摩連奴執掌球隊。

普捷天奴一年前突被熱刺解僱，至今未有著落。（Getty Images）

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普捷天奴曾領熱刺殺入歐聯決賽，可惜最終與錦標擦身而過。（資料圖片／Getty Images）

英超第7輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：