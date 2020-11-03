【英超Fantasy】Week 7多名後衛爆分　下周大戰連場如何執陣？

英超Fantasy Week 7有不少後防球員入波或助攻加Clean Sheet，變成「得分後衛」，本周最佳11人陣容亦因此出現5-4-1陣式。 下周大戰連場，不少玩家或會出現「撞車」的情況，應該如何執陣才好？

今周入選Best XI的後防球員，只得阿仙奴的比利連並非以入球打入最佳11人。這名西班牙右閘於對曼聯的大戰博得十二碼，助「兵工廠」險勝1：0，Fantasy將之定性為助攻，連同Clean Sheet，「槍手」右閘得12分。

Week 7最佳11人陣容。（網上圖片）

英超第7輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

基亞利殊於對修咸頓一仗兩次交出助攻，更自己攻入一球，雖然阿士東維拉發力太遲，最終輸3：4，但基亞利殊的表現仍為玩家賺到15分。不過，修咸頓的禾特普斯上半場兩入球一助攻，就算收到一張黃牌扣1分，但連同Bonus得17分，為今周最高分球員。

禾特普斯今周用了45分交出兩入球、一助攻，成為本周最高分球員。（Getty Images）

英超Fantasy Week 7最佳11人陣容：

+ 5 + 5 + 5

今周最高分玩家Akingbola Kehinde，除了有這兩名中場之外，更Triple Cap對列斯聯入一球及交出兩次助攻的李斯特城前鋒占美華迪，以131分登上Week 7最高分寶座。

Week 7最高分玩家陣容。（網上圖片）

今周利物浦作客曼城故然矚目，但Fantasy的世界中，今周大戰豈只這一場？（Getty Images）

Week 8得分手互撼點算好？

下周最矚目一戰必然是曼城主場鬥利物浦，但事實上Week 8有不少得分能手會互撼，如阿仙奴對阿士東維拉，就會有奧巴美揚與基亞利殊「撞車」。

如果可以出現維拉對「聖人」一仗，玩家持有的球員都爆分當然最理想，但這種情況不常發生。不過，現階段動用Wild card換走全隊不算明智，Free Hit亦應留在賽程頻密時才使用。

若果找到心水交易，當然可以一試，若果沒有不應強行換人，大不了「硬食」一周再作打算。

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：